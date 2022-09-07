«Зима близко, побед нет»: как в Киеве пытаются заручиться дальнейшей помощью со стороны ЕС

Евросоюз заверил Киев в намерении помогать Украине до «победы», заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. При этом он признал, что Европа сегодня разделилась по украинскому вопросу. Между тем в Брюсселе в очередной раз пообещали не оставлять Киев без помощи. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что оружейные запасы европейских стран почти исчерпаны. Эксперты считают, что дальнейшая поддержка Киева со стороны ЕС зависит от настроений в странах содружества, где в последнее время участились митинги, в том числе и против поставок оружия Украине. Если социальное недовольство в Европе будет нарастать, это может повлиять на взгляды нынешних европолитиков на финансирование Киева, уверены аналитики.

Евросоюз будет оказывать Украине помощь до победы в конфликте. Об этом в интервью Bloomberg заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Европейские политики полностью заверили нас в том, что будут поддерживать Украину до победного конца», — сказал Шмыгаль.

Он также высказал убеждённость в том, что причиной кризисной ситуации в ЕС стали «действия Москвы» против содружества и на мировой арене.

«В Европейском союзе — гибридная война ввиду шантажа, связанного с газом и нефтью, гибридных кибер- и дезинформационных атак... Так что всё, что происходит в ЕС, на Европейском континенте, не так просто... Это последствия действий России в Евросоюзе, на Украине, во всём мире», — сказал премьер.

При этом ранее в эфире национального телемарафона Шмыгаль признал, что Европа по вопросу поддержки Украины разделилась.

«Общество в Европе сегодня делится на тех, кто готов терпеть... Есть, конечно, часть населения, которая сегодня рассуждает абсолютно потребительскими категориями — такие люди переживают за свой кошелёк и за увеличенные счета», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

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© Virginia Mayo

Больше оружия

5 сентября Денис Шмыгаль принял участие в заседании Совета ассоциации ЕС — Украина, на котором призвал европейских союзников предоставить республике больше оружия, в том числе и самолётов. При этом он подчеркнул, что ЕС не может без ущерба себе бросить Украину.

«Оставлять Украину один на один с Россией — это один из тех шагов, которые привели бы к дальнейшему продвижению России вглубь Европы. Единственное спасение — это сплочённость Европы», — заявил политик.

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В намерении продолжать оказывать помощь Украине Шмыгаля заверил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что содружество будет и дальше предоставлять Киеву помощь в том объёме и так долго, как это будет требоваться.

При этом Боррель признал, что не все в ЕС безоговорочно поддерживают дальнейшую помощь Украине.

Также Боррель констатировал истощение оружейных запасов европейских стран на фоне регулярных поставок Украине.

«Я бы не сказал, что военные запасы большинства стран-членов исчерпаны, но они в значительной степени истощены, потому что мы предоставляли украинцам (военные. — RT) средства в большом объёме. Их необходимо восполнить», — заявил он.

По мнению дипломата, делать это нужно сообща, так как это «будет дешевле». Он также выразил сожаление в связи с тем, что Евросоюз упустил возможность начать подготовку украинских вооружённых сил заранее.

Украинские военные на учениях НАТО

© Frank Augstein

«Увы, мы этого не сделали и сегодня жалеем. Жалеем, что в августе прошлого года мы не вняли этой просьбе (ряда стран — членов ЕС. — RT), не выполнили её», — сказал Боррель.

Миссия для Украины

О том, что ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии, в октябре прошлого года сообщала газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ Европейской службы внешних связей (EEAS). Её планировалось развернуть на Украине, чтобы обучать офицерский состав. По данным издания, с просьбой к Жозепу Боррелю о создании такой миссии в конце июля обратились главы дипломатического и оборонного ведомств Украины. Однако развитие инициатива на тот момент не получила.

Сегодня в ЕС активно обсуждается инициатива по созданию миссии для подготовки украинских солдат на территории одной из соседних стран. В частности, эта идея стала предметом разговора на неформальном заседании министров обороны стран Евросоюза, которое проходило в Праге с 29 по 31 августа. В своём блоге 4 сентября Жозеп Боррель отметил, что государства — члены ЕС согласились начать подготовительную работу для организации такой миссии.

При этом ряд стран встретили эту инициативу без энтузиазма. Так, глава Минобороны Люксембурга Франсуа Бош усомнился, «правильный ли это способ помочь» Украине. «Я не уверен», — заявил он в конце августа.

Скептически к этой идее отнеслась и министр обороны Австрии Клаудиа Таннер: «С нашей точки зрения, на данный момент по-прежнему остаётся много открытых вопросов. Первый вопрос, который необходимо прояснить, — может ли вообще существовать такая миссия».

«Пока ветер дует в их сторону»

По мнению доцента МГУ Бориса Межуева, продолжительность поддержки Киева со стороны Евросоюза будет зависеть от того, как содружество понимает для себя формулировку «победа» на Украине.

«Отсутствие ясных критериев победы для ЕС является одной из основных форм, чтобы склонить общественное мнение к поддержке дальнейшей эскалации. Если бы общественность с самого начала понимала, о чем идёт речь, наверное, отношение было бы более критическим к разворачивающимся событиям», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в разговоре с RT высказала мнение, что ЕС будет помогать Украине до тех пор, «пока отдельные страны объединения не захлестнёт волна протестов и смен правительств».

«Именно поэтому такая болезненная реакция в Киеве на массовые протесты в Чехии и Германии, где звучали требования об остановке поддержки Украины за счёт европейцев. Оно и понятно: зима близко, побед нет, а европейский экономический спад уже запущен», — отметила Федосова.

С аналитиком согласен и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, несмотря на то что позиция европолитиков сегодня является производной от позиции Вашингтона, население Евросоюза обладает собственной точкой зрения на происходящие события.

Протесты в Праге

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«В самой Европе происходят перманентные политические кризисы: то и дело вспыхивают массовые протесты против политики правительств. В этих условиях позиции европейских политиков будут меняться. Лидеры ЕС будут вынуждены учитывать мнение населения. Поэтому киевская власть заблуждается, если рассчитывает на бесконечную помощь со стороны ЕС. Тем более что в техническом и военно-экономическом плане возможности ЕС не безграничны. Очевидно, что для европейских политиков в конечном итоге главным останется удержание собственных постов», — сказал эксперт в комментарии RT.

По мнению Виктории Федосовой, переломным моментом в отношении Запада к ситуации на Украине может стать осенне-зимний период с рекордными ценами на энергоресурсы и итог промежуточных выборов в конгресс США, где может измениться баланс сил, в результате чего и отношение к Украине может поменяться.

«Внимание конгресса может переключиться с Украины на другие регионы, а значит, это станет вектором и для европейцев. Поэтому сейчас Киев подогревает к себе интерес, по максимуму пытаясь проводить «контрнаступы» в попытке выкачать максимальный объём средств и поддержки, пока ветер дует в их сторону», — резюмировала Федосова.