«Добрая воля имеет пределы»: почему в Европе снижается поддержка беженцев с Украины

Германия выделит Украине €200 млн на поддержку внутренних переселенцев, заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. Она добавила, что намерена обсудить эту тему с прибывшим в Берлин премьером Денисом Шмыгалем. Между тем в ФРГ всё чаще говорят о трудностях, связанных с размещением украинских беженцев. Сходная ситуация наблюдается во Франции, Великобритании, Молдавии, Польше и Литве. По мнению экспертов, энтузиазм европейских стран по приёму мигрантов стремительно слабеет на фоне внутренних проблем, которые обостряются с приближением отопительного сезона. А существующий конфликт интересов населения и политиков стран Запада грозит социальным взрывом, уверены аналитики.

Германия выделит Украине новый пакет финансовой помощи на поддержку внутренних переселенцев, сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в интервью медиагруппе Funke.

«Основная часть нашей новой помощи (€200 млн) будет направлена на программу украинского правительства по поддержке внутренних беженцев. Эти деньги должны помочь перемещённым лицам на Украине, чтобы они могли продолжать обеспечивать себя предметами первой необходимости», — заявила она.

По её словам, речь идёт об обеспечении людей жильём, теплом, одеждой и медицинскими средствами. Шульце добавила, что она намерена обсудить дальнейшие варианты поддержки Киева в этом вопросе с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, который находится с визитом в ФРГ.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на конец августа почти 7 млн человек стали внутренне перемещёнными лицами с начала спецоперации на Украине. Ещё более 7 млн граждан предпочли искать убежище на территории европейских стран.

«Постепенно зреет усталость»

Между тем в Европе, несмотря на декларируемую поддержку Киева, существуют значительные проблемы с оказанием этой помощи. В частности, в последнее время в ряде стран признали, что их возможности по приёму беженцев с Украины исчерпаны.

Так, 25 августа депутат бундестага Евгений Шмидт в комментарии РИА Новости назвал украинских беженцев «настоящим вызовом для немецкого общества», которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.

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«В обществе постепенно зреет усталость от новостей с Украины, особенно на фоне галопирующей инфляции и полнейшей неопределённости с прохождением зимнего периода. (Правительство Шольца. — RT), делая громкие популистские заявления в поддержку Украины, не позаботилось о практической реализации взятых на себя обязательств», — отметил он.

В свою очередь, немецкий новостной портал RND со ссылкой на представителя МВД ФРГ сообщил 3 сентября: власти 12 из 16 немецких федеральных земель заявили, что у них нет больше мест для размещения переселенцев, и заблокировали систему их первичного распределения. Как отметил в конце августа премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, в регионе сегодня беженцев уже больше, чем во время миграционного кризиса 2015-го.

В свою очередь, глава МВД Саксонии Армин Шустер в письме к федеральному министру внутренних дел Нэнси Фезер указал на сложности с распределением и интеграцией новоприбывших. К тому же в Саксонии в последнее время участились нападения на учреждения, предназначенные для беженцев.

С критикой федерального правительства выступил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн. В комментарии RND он подчеркнул, что причина проблем с размещением украинцев заключается ещё и в том, что власти страны активно продвигают программы по предоставлению убежища, не заботясь, как с ними будут справляться на местах.

Согласно данным МВД страны, на которые ссылается портал, с начала российской военной операции на Украине в Германию прибыло более 980 тыс. человек.

Здание Бундестага

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Сходные настроения наблюдаются и в Великобритании. Там прогнозируют, что к середине следующего года около 50 тыс. беженцев с Украины, получивших убежище в стране, могут остаться без жилья, сообщила 28 августа газета The Guardian. К таким выводам после анализа пришли неправительственная благотворительная организация по защите детей Barnardo, а также лейбористы и партия «Либеральные демократы». При этом в другой благотворительной организации Refugees At Home полагают, что эта цифра может быть ещё выше из-за растущих цен на электроэнергию и продукты, а также увеличивающихся процентных ставок, которые осложняют выплату британцами кредитов и ипотеки.

Усугубляет ситуацию и грядущее окончание первого полугодия правительственной программы по размещению украинских беженцев в британских семьях Homes for Ukraine. С 24 февраля в ней приняли участие почти 84 тыс. переселенцев, за приём которых британцам ежемесячно выплачивалось по £350. Однако, как показал опрос Национальной статистической службы Соединённого Королевства, среди 17 тыс. участников программы примерно каждый четвёртый британец, предоставивший украинским беженцам кров, не планирует продолжать участие в этой инициативе по истечении оговорённых шести месяцев из-за роста стоимости жизни.

Принимать украинцев в своих домах больше не хотят и во Франции, где, согласно данным СМИ, находятся порядка 100 тыс. украинцев. По словам президента ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера, становится всё сложнее найти добровольцев, готовых принять у себя украинские семьи.

«Очень и очень сложно находить принимающие семьи. Добрая воля имеет свои пределы. Когда вы даёте людям приют у себя, будь то в своём собственном доме либо в небольшом жилище по соседству. Вы готовы делать это в течение месяца, двух, трёх месяцев, но конца этому не видно, и люди понимают, что не могут финансово покрыть все эти расходы», — заявила она 25 июля в эфире радиостанции France Info.

Шарьера посетовала, что французы не получают от государства финансовой помощи, хотя власти в начале июля обещали выплачивать семьям, приютившим беженцев, по €150—200 в месяц. Она также отметила, что дополнительную сложность для принимающей стороны создаёт отсутствие чётко оговорённого срока размещения переселенцев.

«Мы прекрасно понимаем, что мы не можем просить сообщить точную дату, к примеру, когда люди въедут в жильё и когда они его покинут, но хотелось бы иметь немного больше видения будущего, в том числе в долгосрочной перспективе. Там такого видения нет, и для принимающих семей это очень сложно», — сказала глава ассоциации.

Этот же вопрос в конце августа поднял депутат Национального собрания Франции Венсан Сетленже, обратившийся к министру экономики страны Брюно Ле Мэру. По его словам, французы по-разному помогают нуждающимся, но не получают при этом «последовательной финансовой поддержки» от государства.

О пределе возможностей по приёму украинских беженцев уже некоторое время сообщают в Молдавии. Как заявил 25 июля в интервью телеканалу Digi24 посол этой республики в Румынии Виктор Кирилэ, новый поток переселенцев нанесёт существенный удар экономике Молдавии.

«Возможный новый поток создаст дополнительные проблемы на границе, нарушит в том числе наши торговые отношения, импорт, экспорт, поставки, продовольственную безопасность, а также поставит под угрозу внутреннюю безопасность. Таким образом, ситуация может быть очень плохая», — цитирует его РИА Новости.

Тем более что страна и так переживает сложные времена. В Молдавии ускоренными темпами растут цены на продукты питания, непродовольственные товары и энергоносители. По данным Национального бюро статистики, среднегодовая инфляция в июле составила 33,55%.

Варшава

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Даже в таких странах, как Польша и Литва, власти которых позиционируют себя ближайшими союзниками Украины, наметилась усталость от беженцев из Незалежной. Так, агентство ELTA со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило, что у населения исчерпались возможности по размещению «соседей». Согласно сведениям МВД, которые приводит агентство, в стране зарегистрированы почти 61 тыс. беженцев с Украины.

Рекордсменом по приёму украинских переселенцев на фоне остальных европейских государств остаётся Польша. По данным ООН, сегодня в стране размещены свыше 1,3 млн украинцев. При этом местное население уже не так благодушно настроено по отношению к беженцам, как раньше. Более того, часть поляков считают их угрозой госбюджету и возмущаются необходимостью их содержать. В частности, такое мнение выразили читатели портала Interia, обвинив правительство республики в пренебрежении интересами собственного населения.

Для сравнения: с начала спецоперации на территорию России были эвакуированы более 3,68 млн человек (по данным на 26 августа) с территории Украины и республик Донбасса. Российские власти продолжают оказывать им помощь.

«Проводники евро-атлантических взглядов»

Усталость европейского общества от украинских беженцев, да и в целом от мигрантов вполне понятна, сказал в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, Европа ещё не полностью оправилась от миграционного кризиса 2015 года, как столкнулась с новой волной приезжих, пусть и из условно европейской страны.

«Политикам легко делать заявления, ведь принимать переселенцев в своих домах будут не они. К тому же нынешние внутренние проблемы в виде инфляции и энергокризиса просто не дают возможности среднестатистическому европейцу взять на обеспечение бедствующего соседа, который зачастую не всегда благодарен даже за минимальную помощь, что раздражает европейских обывателей, вынужденных жертвовать своим комфортом», — пояснил Шаповалов.

Он напомнил, что Евросоюз представляет собой довольно пёстрое сообщество с разными традициями, представлениями и уровнем жизни, поэтому ждать от стран ЕС единой позиции по данному вопросу не стоит.

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«ЕС как единое пространство региона — это химера. Сами европейцы уже воспринимают содружество довольно негативно из-за стремления Брюсселя навязать свою волю и взгляды. Ко всему прочему, сама по себе структура ЕС бюрократическая и громоздкая и не может принимать оперативные решения. Ведь было достаточно времени, чтобы учесть опыт 2015 года. Однако до сих пор никаких эффективных решений по приёму и интеграции беженцев так и не было принято», — отметил Шаповалов.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров в разговоре с RT указал на существенный разрыв между политическим истеблишментом европейских стран и их населением.

«В этом плане показательно выступление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая напрямую заявила, что её не интересует мнение простых немцев в вопросе дальнейшего оказания помощи Украине. Она и ей подобные — проводники евро-атлантических взглядов, так как своей карьерой они обязаны заокеанскому партнёру, США. Поэтому во главе угла для них будут всегда стоять интересы Вашингтона, а не своих сограждан», — пояснил он.

По словам эксперта, Европа сегодня окончательно превратилась в сателлит США, что чревато для неё не только полной утратой суверенитета, но и истощением экономики.