В парламенте Франции подняли вопрос о помощи принимающим украинцев гражданам

Депутат Национального собрания Франции Венсан Сетленже поднял вопрос об оказании помощи гражданам страны, которые принимают у себя украинских беженцев. По словам парламентария, французы по-разному помогают нуждающимся, но не получают при этом «последовательной финансовой поддержки» от государства. RT ознакомился с тезисами Сетленже по сложившейся ситуации.

Депутат уточнил, что французы среди прочего предоставляют беженцам бесплатное проживание, покупают им продукты, помогают урегулировать административно-бюрократические вопросы.

«Вместе с тем инструментов последовательной финансовой поддержки для их поощрения создано не было. Было бы логично, если бы государство их поощрило, возместив им часть понесённых расходов. Это можно было бы осуществить в виде специального налогового вычета», — добавил Сетленже.

В связи с этим парламентарий обратился к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру с вопросом, какие меры тот планирует принять, «чтобы устранить данное упущение».

Ранее французский европарламентарий Жан-Поль Гарро не исключил, что в скором времени из-за продовольственного кризиса, усугублённого ситуацией на Украине, потоки мигрантов в Европу увеличатся.

Политик поинтересовался у Еврокомиссии, продолжит ли она обязывать государства — члены ЕС принимать всех мигрантов или примет меры, чтобы «не допустить заполонения Европы ими и тем самым обезопасить идентичность европейских народов».