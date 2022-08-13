В парламенте Франции обозначили необходимость «подготовки к зиме» из-за ситуации в сфере энергетики

Депутат Национального собрания Франции Изабель Валантен обратила внимание на ситуацию, которая сложилась в энергетической отрасли. По мнению политика, обеспокоенность вызывают в том числе проблемы, связанные с поставками ископаемого топлива и ценами на него. С тезисами Валантен ознакомился RT.

«С начала конфликта на Украине (во Франции. — RT) растёт дефицит различных ресурсов. Полупроводники, сырьё, зерновые... Затронуты многочисленные сектора, что вызывает общий рост цен. Так, в частности, происходит и с ископаемыми энергоносителями, которые постоянно дорожают, притом что их запасы находятся на рекордно низком уровне», — объяснила депутат.



По словам Валантен, несмотря на то что сегодня ситуация в сфере энергетики в стране остаётся управляемой, в разгар зимы она может выйти из-под контроля. Более того, сопровождающий эти перемены рост цен, «вероятно, отразится на покупательной способности потребителей», добавила парламентарий.

В связи с этим Валантен обратилась к министру экономики, финансов и суверенитета в области промышленности и цифровых технологий Брюно Ле Мэру с вопросом, касающимся дальнейшей энергетической политики Франции.

«Не будет ли жизненно необходимо предусмотреть механизм, который позволит подтолкнуть потребителей к тому, чтобы заранее пополнить свои запасы в начале осени 2022 года, чтобы лучше подготовиться к зиме?» — спросила депутат.

В июле премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что опасается полного прекращения поставок газа из России в Европу.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.