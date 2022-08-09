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Вучич: Сербия достигла исторического максимума по объёму резервов природного газа

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна достигла исторического максимума по объёму резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии.
Вучич: Сербия достигла исторического максимума по объёму резервов природного газа
  • AP

«Мы купили ещё 200 млн куб. м, которые разместили в Венгрии для потребностей Сербии. Ремонтируем все мощности, которые можем, пытаемся открыть новые месторождения угля. И надеюсь, что у граждан Сербии будет немного менее холодная зима, чем то, что мы ожидали», — цитирует РИА Новости президента.

Ранее Вучич заявил, что в стране до конца марта следующего года фактически введён режим ЧП из-за энергетического кризиса в мире.

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