Вучич: Сербия достигла исторического максимума по объёму резервов природного газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна достигла исторического максимума по объёму резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии.

«Мы купили ещё 200 млн куб. м, которые разместили в Венгрии для потребностей Сербии. Ремонтируем все мощности, которые можем, пытаемся открыть новые месторождения угля. И надеюсь, что у граждан Сербии будет немного менее холодная зима, чем то, что мы ожидали», — цитирует РИА Новости президента.

Ранее Вучич заявил, что в стране до конца марта следующего года фактически введён режим ЧП из-за энергетического кризиса в мире.