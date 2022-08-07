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Mirror: жители Британии стали чаще отказываться от домашних животных из-за роста цен

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Жители Великобритании стали чаще отдавать своих домашних животных в благотворительные организации и центры спасения из-за роста цен. Об этом сообщает издание Mirror.
Mirror: жители Британии стали чаще отказываться от домашних животных из-за роста цен
  • Gettyimages.ru

«Владельцам животных приходится выбирать между отоплением домов, едой для детей и собакой», — заявил директор по операциям благотворительной организации Dogs Trust Адама Клоуза.

Отмечается, что Dogs Trust за семь месяцев зафиксировала 18 тыс. обращений от владельцев о неспособности содержать животных в связи с ростом цен, что на 55% превышает данные за аналогичный период прошлого года.

По данным издания, цены на еду для домашних животных выросли на 20% по сравнению с показателями 2021 года.

Financial Times ранее допустила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщается о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.

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