В Британии предупредили о риске рецессии в 2023 году из-за роста цен на энергоресурсы

Великобритания рискует столкнуться с рецессией в 2023 году из-за высоких и волатильных цен на углеводороды, говорится в отчёте Управления по бюджетной ответственности (OBR).

Как пишет ТАСС, управление рассматривает два сценария изменения цен на нефть и газ на следующие пять лет: первый предусматривает короткий резкий шок с дальнейшим восстановлением цен, при нём цены на газ растут почти до $3 тыс., а цены на нефть поднимаются до $147 за баррель, после чего их стоимость опускается до $1260 и $100 соответственно.

«Возникающего в связи с этим сокращения реальных доходов и потребления достаточно, чтобы в следующем году экономика погрузилась в рецессию», — цитирует агентство выводы специалистов.

Второй сценарий предусматривает менее резкий, но продолжительный шок: цены на газ и нефть остаются на протяжении пяти лет на уровне $1260 и $147.

Financial Times ранее допустила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщается о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.

Кроме того, Федерация немецкой промышленности спрогнозировала рецессию в Европейском союзе в случае возникновения перебоев с поставками российского газа.