Кабмин выделил 10,3 млрд рублей на выплаты переселенцам из республик Донбасса и с Украины
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Министерство труда и социальной защиты должно распределить выделенные средства между регионами.
Заявление на получение выплат можно подать не позднее 31 декабря текущего года.
27 августа президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах для вынужденных переселенцев с территории Украины, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, которые прибыли в Россию.
До этого Путин поручил правительству России произвести единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям школьников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.