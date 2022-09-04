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Кабмин выделил 10,3 млрд рублей на выплаты переселенцам из республик Донбасса и с Украины

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Правительство России выделило более 10,3 млрд рублей из резервного фонда на социальные выплаты вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Министерство труда и социальной защиты должно распределить выделенные средства между регионами.

Заявление на получение выплат можно подать не позднее 31 декабря текущего года.

27 августа президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах для вынужденных переселенцев с территории Украины, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, которые прибыли в Россию.

До этого Путин поручил правительству России произвести единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям школьников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

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