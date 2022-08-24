В размере 10 тысяч рублей: Путин поручил начислить выплаты семьям школьников Донбасса

Владимир Путин поручил правительству России произвести единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям школьников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства должны быть начислены до 1 октября. Как ранее отмечали в кабмине, ко Дню знаний на освобождённых территориях будет подготовлено к приёму учеников более 1200 школ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству осуществить единовременную выплату родителям школьников в возрасте от шести до 18 лет в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в документе, российскому кабмину во взаимодействии с органами исполнительной власти ДНР и ЛНР, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребёнком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на этих территориях, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях не позднее 15 сентября.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства должны быть начислены до 1 октября.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ко Дню знаний на освобождённых территориях будет подготовлено к приёму учеников более 1200 школ. В общеобразовательные учреждения к новому учебному году будет поставлено почти 5 млн учебников, ещё более 163 тыс. учебников получат вузы.

В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов указывал, что школы в Донецкой и Луганской народных республиках будут отремонтированы и обеспечены бесплатными учебниками. В связи с переходом на российские образовательные стандарты будет переподготовлено порядка 15 тыс. учителей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT напомнила, что на освобождённых территориях Украины граждане могут не обладать возможностью обеспечить школьников необходимым перед началом учебного года.

«Считаю, что объективно такое решение президента — это рука помощи, протянутая нуждающимся людям, которые давно не видели заботу от государства. Они сегодня по праву должны почувствовать заботу России», — пояснила депутат.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что только вернулась из ЛНР и видела, с каким энтузиазмом проходит подготовка к новому учебному году в республике.

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«Конечно же, родителям школьников очень важна сейчас любая помощь по подготовке детей в школу. У многих, к сожалению, нет нужных вещей, потому что дома разрушены из-за обстрелов. Кто-то вынужденно переехал, большую часть вещей оставил, пришли мародёры, ничего не осталось. Многие находятся в тяжёлой финансовой ситуации. Да и пособия, которые выплачиваются сейчас в ДНР, ЛНР, крошечные, подготовить качественно детей к школе очень сложно, практически невозможно. Такая мера поддержки очень важна для людей», — пояснила собеседник RT.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в поддержку республик Донбасса. В результате успешных действий союзными силами взята под контроль территория ЛНР и Херсонской области. Также продолжается освобождение от украинских националистов ДНР, Запорожской и Харьковской областей. Осенью в этих регионах ожидается проведение референдумов о присоединении к РФ.

В конце мая Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке приёма в российское гражданство для жителей Запорожской и Херсонской областей. В июле президент РФ расширил законодательную норму на лиц, постоянно проживающих на всей территории Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Изначально упрощённый порядок оформления документов действовал для жителей ДНР и ЛНР с апреля 2019-го. Согласно открытым данным на июнь 2022 года, процедурой упрощённого получения российского гражданства за это время воспользовались более 800 тыс. жителей республик Донбасса.