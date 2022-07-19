В России начались «Университетские смены» для детей из Донбасса

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В России стартовали «Университетские смены» для детей и подростков из Донбасса.
В России начались «Университетские смены» для детей из Донбасса

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минпросвещения.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет встретил 46 школьников из ДНР. Дети посетят интерактивные лекции, краеведческий музей, а также примут участие в различных развлекательных и спортивных мероприятиях.

При этом в Алтайский государственный педагогический университет приехали 49 детей и подростков.

«Университетские смены» также организованы в Армавирском государственном педагогическом университете, Глазовском государственном педагогическом институте, Липецком государственном педагогическом университете, Тульском государственном педуниверситете.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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