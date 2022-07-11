Со дня подписания: Путин расширил упрощённый порядок получения гражданства РФ на всех жителей Украины, ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин подписал указ, который распространяет упрощённый порядок получения российского гражданства на лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Документ также регламентирует, что пребывание на военной службе или службе в органах безопасности ЛНР и ДНР не может быть основанием для отказа в предоставлении гражданства. Возможность обратиться с заявлением об упрощённом получении документов доступна для граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих миграционную карту, разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, бумаги о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы о добровольном переселении, а также их ближайших родственников.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который распространяет упрощённый порядок получения российского гражданства на лиц, постоянно проживающих на всей территории Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в указ от 24 апреля 2019 года об определении категорий лиц, которые могут подать заявления на приём в гражданство РФ в упрощённом порядке, и указ от 29 апреля 2019-го об отдельных категориях иностранцев и лиц без гражданства, имеющих аналогичное право.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины... имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в тексте указа.

В документе рассмотрен и ряд других аспектов, связанных с порядком обращения за получением российского гражданства. В частности, законодательная норма дополняется пунктом, согласно которому пребывание на военной службе, а также службе в органах безопасности или правоохранительных органах ЛНР и ДНР не может быть основанием для отказа в получении гражданства.

Кроме того, возможность обратиться за российским паспортом в упрощённом порядке доступна для граждан Украины и лиц без гражданства, у которых есть миграционная карта, разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также их детям, супругам и родителям.

Напомним, в конце мая Владимир Путин своим указом распространил действие упрощённого порядка оформления документов на жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, теперь законодательная норма расширена и на граждан, проживающих в других регионах страны.

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Исходный закон, позволяющий жителям ДНР и ЛНР претендовать на российское гражданство в упрощённом порядке, вступил в силу в апреле 2019 года. Комментируя подписание этого документа, президент подчёркивал, что речь идёт о вопросе гуманитарного характера. Путин отмечал, что жители республик Донбасса на протяжении долгого времени были фактически лишены гражданских прав.

По данным на июнь 2022 года, которые публиковал ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России, процедурой упрощённого получения российского гражданства за это время воспользовались более 800 тыс. жителей республик Донбасса.

Комментируя новое распоряжение главы государства, в Госдуме отметили, что речь идёт о позиции страны по отношению к украинским гражданам. «Этот указ — очередное подтверждение того, что Россия не бросает людей перед угрозой неонацизма, который правит бал на Украине», — заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам парламентария, неважно, в какой части Украины живут люди, которые решат быть вместе с Россией. «Наша страна поддержит этот выбор и сделает так, чтобы бюрократические моменты и прочие нюансы не стали ему помехой», — добавил депутат.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что речь идёт о демонстрации позиции по отношению к простым гражданам Украины. По его мнению, это решение подтверждает намерения, о которых Россия заявляла на протяжении восьми лет.

«Русские будут защищены, где бы они ни были», — заявил собеседник RT.