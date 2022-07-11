Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Украины, ЛНР и ДНР

Российский президент Владимир Путин своим указом распространил упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Президентский указ вносит изменения в указ от 24 апреля 2019 года об определении категорий лиц, которые могут подать заявление на приём в гражданство России в упрощённом порядке.

«Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины... имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в документе.

Предыдущая версия указа предусматривала возможность упрощённого порядка получения гражданства России для жителей ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

30 мая президент России подписал указ об упрощённом приёме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.