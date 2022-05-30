Путин упростил приём детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

«Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в указе.

Ранее Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.