Путин упростил приём детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приёме детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство.
Путин упростил приём детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины в российское гражданство
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

«Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство российской Федерации в упрощённом порядке», — говорится в указе.

Ранее Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей.

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