Депутат Белик поддержал упрощение получения гражданства России для жителей Украины
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Этот указ нашего национального лидера — очередное подтверждение того, что Россия не бросает людей перед угрозой неонацизма, который правит бал на Украине», — подчеркнул депутат.
По его мнению, неважно, в какой части Украины живут люди.
«Если они выберут путь быть вместе с Россией, а не со страной, во главе которой стоит преступный киевский режим, который действует в угоду Западу и в ущерб мирным гражданам, то наша страна поддержит этот выбор и сделает так, чтобы бюрократические моменты и прочие нюансы не стали ему помехой», — заключил Белик.
Ранее Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Украины, ЛНР и ДНР.