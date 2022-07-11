Депутат Белик поддержал упрощение получения гражданства России для жителей Украины

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал решение президента Владимира Путина распространить упрощённый порядок получения гражданства России на всех лиц, постоянно проживающих на Украине, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Этот указ нашего национального лидера — очередное подтверждение того, что Россия не бросает людей перед угрозой неонацизма, который правит бал на Украине», — подчеркнул депутат.

По его мнению, неважно, в какой части Украины живут люди.

«Если они выберут путь быть вместе с Россией, а не со страной, во главе которой стоит преступный киевский режим, который действует в угоду Западу и в ущерб мирным гражданам, то наша страна поддержит этот выбор и сделает так, чтобы бюрократические моменты и прочие нюансы не стали ему помехой», — заключил Белик.

Ранее Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Украины, ЛНР и ДНР.