В Подмосковье детям из Донбасса вручили документы о гражданстве России

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой вручил документы о гражданстве детям из Донбасса.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Речь идёт о детях, которых взяли под временную опеку приёмные семьи.

«Мы сделали всё, чтобы своевременно каждый — и взрослый, и ребёнок — получил документы, которые позволят учиться, работать, планировать своё настоящее и будущее», — заявил Воробьёв.

Он также поблагодарил жителей, которые приняли детей из Донбасса, передаёт «Радио 1».

В апреле из ДНР прибыли 27 детей-сирот. В настоящее время они проживают в десяти приёмных семьях.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о работе по оказанию помощи детям Донбасса.