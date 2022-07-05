В Подмосковье детям из Донбасса вручили документы о гражданстве России

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой вручил документы о гражданстве детям из Донбасса.
В Подмосковье детям из Донбасса вручили документы о гражданстве России
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Речь идёт о детях, которых взяли под временную опеку приёмные семьи.

«Мы сделали всё, чтобы своевременно каждый — и взрослый, и ребёнок — получил документы, которые позволят учиться, работать, планировать своё настоящее и будущее», — заявил Воробьёв.

Он также поблагодарил жителей, которые приняли детей из Донбасса, передаёт «Радио 1».

В апреле из ДНР прибыли 27 детей-сирот. В настоящее время они проживают в десяти приёмных семьях.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о работе по оказанию помощи детям Донбасса.

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