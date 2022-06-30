Омбудсмен Мишонова рассказала о работе по оказанию помощи детям Донбасса

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о работе по оказанию помощи детям Донбасса.
Омбудсмен Мишонова рассказала о работе по оказанию помощи детям Донбасса
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она напомнила, что Подмосковье стало пилотной площадкой в плане опеки над детьми из ДНР.

«Между Московской областью и Донецкой Народной Республикой было подписано соглашение, по которому мы взяли под временную опеку 27 детей. Стоит сказать, что подобный опыт для нас не первый. Под нашей опекой уже были дети из Донбасса начиная с 2014 года», — уточнила Мишонова.

По её словам, семьи подбирались с учётом интересов и пожеланий детей, особенностей их здоровья. Одним из наиболее важных критериев является опыт, имеющийся у принимающей семьи.

«Нам поступило очень много заявок — как от обычных семей, так и от опытных приёмных семей. В наш аппарат обратилось около 100 человек из разных регионов России. Очень много тех, кто проходит школы приёмных родителей. Люди звонили и узнавали, как взять под свою опеку ребёнка. Было видно, что россияне хотели и были готовы помогать», — сообщила омбудсмен.

Ранее «Радио 1» сообщало, что выпускниками подмосковных школ стали 24 ученика из Донбасса и с Украины.

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