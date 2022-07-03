Глава ВГА Мелитополя: в очереди на получение гражданства России уже 10 тысяч человек
- РИА Новости
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Об этом Данильченко сообщила ТАСС.
«Желающих у нас очень много, мелитопольцы хотят получить российское гражданство, российский паспорт. Предварительная запись превысила уже 10 тыс. человек», — заявила она.
Глава ВГА также отметила, что власти наняли дополнительный штат, чтобы ускорить процесс приёма документов.
11 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона подали около 7 тыс. заявок на получение российского паспорта с конца мая, когда начался приём документов.