Глава ВГА Мелитополя: в очереди на получение гражданства России уже 10 тысяч человек

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что жители города записались на подачу документов для получения российского гражданства на 1,5 месяца вперёд, в очереди уже 10 тыс. человек.

Об этом Данильченко сообщила ТАСС.

«Желающих у нас очень много, мелитопольцы хотят получить российское гражданство, российский паспорт. Предварительная запись превысила уже 10 тыс. человек», — заявила она.

Глава ВГА также отметила, что власти наняли дополнительный штат, чтобы ускорить процесс приёма документов.

11 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона подали около 7 тыс. заявок на получение российского паспорта с конца мая, когда начался приём документов.