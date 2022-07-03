Глава ВГА Мелитополя: в очереди на получение гражданства России уже 10 тысяч человек

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RT
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что жители города записались на подачу документов для получения российского гражданства на 1,5 месяца вперёд, в очереди уже 10 тыс. человек.
Глава ВГА Мелитополя: в очереди на получение гражданства России уже 10 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом Данильченко сообщила ТАСС.

«Желающих у нас очень много, мелитопольцы хотят получить российское гражданство, российский паспорт. Предварительная запись превысила уже 10 тыс. человек», — заявила она. 

Глава ВГА также отметила, что власти наняли дополнительный штат, чтобы ускорить процесс приёма документов. 

11 июня замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона подали около 7 тыс. заявок на получение российского паспорта с конца мая, когда начался приём документов.

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