В Херсонской области рассказали о поданных заявках на получение паспорта России

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона подали около 7 тыс. заявок на получение российского паспорта с конца мая, когда начался приём документов.
В Херсонской области рассказали о поданных заявках на получение паспорта России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Уже подано около 7 тыс. заявок, тенденция в том, что их количество растёт», — цитирует его ТАСС.

По его словам, к настоящему моменту обработано уже несколько сотен заявлений. 

Он также сообщил, что власти Херсонской области рассчитывают на то, что в ближайшее время пункты оформления российских паспортов также откроются в Новой Каховке и Геническе — крупных населённых пунктах региона.

Ранее сообщалось, что жителям Мелитополя, получившим ранее гражданство России, выдали первые российские паспорта.

11 июня глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что выдача первых российских паспортов в регионе — историческое событие.

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