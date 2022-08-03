«Самый популярный предмет»: как репетиторы-волонтёры помогают детям с освобождённых территорий выучить русский язык

С начала спецоперации в Россию приехали больше 3 млн беженцев из ЛДНР и освобождённых городов, из них почти полмиллиона — дети. Общественники отмечают, что большинство семей планируют как минимум до конца боевых действий оставаться в России, а значит, дети будут получать образование здесь. Чтобы подготовиться к школе, этим летом они не только навёрстывают российскую программу, но и изучают русский язык. Многие дети с освобождённых территорий практически не учили этот предмет в украинских школах, несмотря на то что росли в русскоязычных семьях. О том, как российские волонтёры помогают детям освоить русский и как этот предмет им преподавали на Украине, — в материале RT.

«Царевич и королевич в полночь встретили мышь. Как ты это напишешь?» — обращается Юлия к своему ученику. Девятилетний Арсений в ответ только делает страдальческую гримасу — мол, это написать невозможно. «Пиши, пиши, сейчас всё разберём», — улыбается учитель.

С репетитором по русскому языку Арсений занимается дважды в неделю, сейчас они проходят программу третьего класса российской школы, в который 1 сентября пойдёт мальчик. На Украине, где учатся с шести лет, он успел закончить четыре класса, но русский язык в школе не изучал никогда, хотя он из русскоязычной семьи.

Семья Арсения Солошенко приехала в Россию в середине марта из города Рубежное Луганской области. В конце апреля город перешёл под контроль союзных войск и сейчас входит в состав ЛНР.

«У нас в городе не было русскоязычных школ, всё обучение — только на украинском. Ученики старших классов ещё могли изучать русский как иностранный, а вот поколение Арсения — детки, которые пошли в первый класс четыре года назад, — русский уже не изучали бы совсем, даже в старших классах», — рассказывает RT мама мальчика Светлана Солошенко.

В школе Арсений говорил, читал и писал на украинском языке, но с родными и друзьями всегда общался на русском. Похожая ситуация была и у Светланы: дома она говорила на русском, а на работе читала и писала на украинском.

«Я свободно владею обоими языками. Когда Арсений был маленьким, сначала мы изучали с ним буквы русского алфавита, потом украинского. Читать он учился уже на украинском, и я не стала давать ему читать на русском, потому что не хотела перегружать его. К тому же он стал изучать ещё и английский язык. В школе учиться на украинском Арсению было тяжеловато, русский язык для него понятнее. Это особенно заметно сейчас, когда он учится в России, — понимает материал быстрее и легче», — говорит собеседница.

Свою первую книжку на русском Арсений прочитал перед эвакуацией семьи из Рубежного — мама дала ему «Приключения Незнайки и его друзей». Возвращаться на родину его родители пока не планируют: их дом в Рубежном полностью разрушен и здесь, в России, семья начинает жизнь «полностью с нуля».

Языковые сложности

Репетитору Арсения Юлии 55 лет, она тоже с Украины. В Россию она переехала в 2013 году. Сейчас женщина преподаёт русский язык в одном из московских вузов, она также владеет и украинским. Знание двух языков, по словам Юлии, очень помогает ей в обучении детей-беженцев, потому что она знает, на что обратить внимание.

«Родственные славянские языки имеют общие похожие конструкции, но правила грамматики и орфографии там разные. Я знаю, какие сложности могут возникнуть у детей при переходе с украинского на русский, и заранее могу дать им нужную информацию. Например, мы с Арсением проходим тему «мягкий знак после шипящих». В русском его постановка зависит от рода существительного, а в украинском после шипящих этот знак не ставится: пишется «ноч», «піч» и т. д.», — рассказывает собеседница RT.

Сейчас в её родном Харькове, как и в других украинских городах, нет русскоязычных школ. Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал их своим указом весной 2020 года. Юлия уверена, что отмена русского языка в школах привела к проблемам в изучении не только русского, но и украинского языка.

«Когда я училась в харьковской школе ещё в Советском Союзе, мы изучали украинский со второго класса как иностранный. В итоге я знала украинский очень хорошо и до сих пор прекрасно его понимаю. Сейчас украинский язык дают в школах сразу как родной, но он не является таковым для детей из русскоязычных семей. Это приводит к тому, что дети спокойно читают тексты, потому что буквы очень похожи, но смысл многих слов не понимают», — объясняет она.

По её мнению, если бы русскоязычным ученикам преподавали украинский как иностранный, то есть поэтапно и обстоятельно, со словарём, то они действительно знали бы его на высоком уровне.

Коллега Юлии Анна (имя изменено из соображений безопасности героини — RT.) — учитель с 35-летним стажем одной из харьковских школ — говорит, что в быту абсолютное большинство школьников города используют русский язык.

«99% детей в нашем городе в обычной жизни разговаривали по-русски, по крайне мере до последних событий. С моей точки зрения, школьникам, особенно в средних классах, сложнее изучать предметы на украинском языке, особенно это касается математики, физики, химии, где свои специфические термины. С одной стороны, украинская орфография более лёгкая, и диктант на этом языке намного легче, чем русский. С другой стороны, русскоязычным детям сложнее даётся сочинение на украинском, потому что у них бедный лексический запас», — рассказывает Анна RT.

Будет ли в следующем учебном году преподаваться русский язык и литература — вообще непонятно, добавляет собеседница.

«Наши местные чиновники от образования, например, обсуждают, не надо ли запретить изучать творчество Лермонтова, поскольку в «Герое нашего времени» речь идёт о русском офицерстве. К русским былинам тоже возникли вопросы, потому что там говорится, что Илья родился в Муроме», — добавляет Анна.

«Не просто заучить правила»

14-летняя школьница из Харькова Соня Ковтун рассказывает, что два года назад её школу, как и все остальные на Украине, «полностью перевели на украинский язык». Все конспекты, задания и ответы учеников должны были быть только на мове. Учителям также запретили вести уроки на русском.

«Хотя некоторые преподы всё равно иногда читали лекции на русском, но конспекты мы писали на украинском. У меня лично в тетрадях был смешанный язык: что-то записывала на украинском, что-то на русском», — говорит девочка.

Вне школы, например с друзьями или во время занятий танцами, Соня всегда разговаривала на русском. На вопрос о том, считает ли она себя русскоязычной, школьница отвечает уверенно: «Конечно. Харьков — русский город».

Родной язык Соня изучала в школе как иностранный — трижды в неделю. Ещё одним иностранным шёл английский язык. В мае она вместе с семьёй эвакуировалась в Россию и сейчас готовится пойти в восьмой класс в одну из московских школ.

Соня признаётся, что, хотя она и думает и свободно говорит на русском, знаний грамматики и орфографии ей не хватает. Поэтому сейчас она занимается с репетитором.

С Елизаветой Вовченко, студенткой первого курса московского вуза, Соня встречается в тихой кофейне в центре Москвы. Сегодня они повторяют тему причастий, и школьница выполняет задание — указывает, от каких глаголов они образуются. Елизавета замечает ошибку в слове «колебаться» и подсказывает: «Пишется с мягким знаком. Можно проверить через вопрос «Что делать?».

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«Ой, точно, — Соня немного смущается и поправляет очки. — Просто у нас глаголы на -ться всегда с мягким знаком пишутся».

Как и другие репетиторы-волонтёры, Елизавета занимается с Соней бесплатно. Её единственное условие — занятия проходят очно, а не по видеосвязи.

«Преподаватель должен не просто давать информацию, но и по возможности быть другом ученику. Тем более это важно для Сони, потому что она приехала в совершенно не знакомый ей город, где у неё пока нет друзей. Важно, чтобы она могла с кем-то поговорить, а не просто заучить правила и пойти домой», — говорит Елизавета.

Пока Елизавета занимается с Соней индивидуально, но, возможно, скоро к ним присоединятся ещё двое ровесников Сони — тоже восьмиклассники, которые эвакуировались из зоны боевых действий с Украины. Репетитор надеется, что так ребята смогут подружиться друг с другом.

Ученики с новых территорий

Репетитора по русскому для Сони нашли волонтёры в Церковном штабе помощи беженцам при Синодальном отделе по благотворительности Русской православной церкви. Руководитель штаба Наталья Ерёмичева в беседе с RT отмечает, что практически все семьи с детьми, которые приехали из зоны конфликта и обратились к ним за помощью, принимают решение остаться в России по крайней мере на ближайший год.

«Мы помогаем людям найти жильё, сделать документы — это их первые запросы, когда они приезжают в Россию. Когда они немного выдыхают, то решают остаться здесь надолго, начинают строить планы на будущее: взрослые ищут себе работу, а для детей встаёт вопрос с образованием. Постепенно люди стали обращаться к нам с просьбой помочь подготовить детей к школе, потому что программа, по которой они учились, конечно, отличается от российской. Так, мы создали направление образования: ищем учителей и репетиторов, которые готовы бесплатно позаниматься с детьми, и даём их контакты семьям», — говорит Ерёмичева.

Русский язык — один из самых популярных предметов, по которому дети-беженцы ищут репетиторов, чтобы подтянуть знания. Об этом RT рассказал создатель проекта «Мы вместе учимся», бизнесмен из Ростова-на-Дону Евгений Деменский.

«Ребятам приходится переучивать все предметы на русском. Как выяснилось, даже математику сложно освоить без языка. Ещё один популярный запрос — подтянуть по предметам, которые нужны для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. И, как ни странно, очень многие дети просят найти им репетитора по английскому языку. Кстати, среди наших репетиторов-волонтёров теперь есть и носители языка из зарубежных стран», — говорит Деменский.

Проект был создан в феврале, когда после эскалации конфликта в Донбассе в Ростовскую область стали приезжать тысячи беженцев. По словам Деменского, сначала предложение услуг репетиторов превышало спрос: в первые же недели о готовности бесплатно помогать детям учиться заявили около 200 человек. Однако сейчас в очереди к репетиторам стоят больше 400 учеников, и учителей на всех не хватает.

«Надо понимать, что только детей больше 400 человек, а ведь у каждого ученика может быть несколько предметов, по которым он хочет подтянуться. Мы ожидали, что летом будет затишье, но как раз перед школой ребята, которые приехали в Россию из зоны боевых действий, пытаются нагнать все предметы, чтобы в сентябре пойти в школу. Количество учеников постоянно растёт: как только освобождается новая территория, оттуда сразу приходят ребята и пишут нам заявки», — рассказал Евгений Деменский.

Сейчас многие учителя-волонтёры берут несколько учеников, есть те, у кого в группе занимаются целые классы — 20—30 человек. Но репетиторов всё равно не хватает на всех желающих. Создатели проекта планируют начать сотрудничать с образовательными онлайн-платформами, чтобы договориться о скидке для детей-беженцев и помочь им получить доступ к качественному образованию.