Жизнь заново: как беженцы из Мариуполя обустраиваются в России

В Россию с начала спецоперации въехали около 2 млн беженцев из республик Донбасса и с Украины. Всем им приходится практически начинать жизнь с нуля: оформлять документы, чтобы иметь право на медицинскую помощь и работу, устраивать детей в школы. Как люди находят в России временный дом — в материале RT.

«В Мариуполе мы постоянно играли в бадминтон. Как только приехали в Ярославль, мы первым делом нашли ракетки и площадку, чтобы снова играть, как дома» — рассказывает RT жительница города Татьяна Волкова.

Вместе с сыном Данилом они бежали из Мариуполя 16 марта. До этого они укрывались в своей квартире на первом этаже, пока рядом с ними украинские военные расстреливали соседние жилые дома.

Сейчас Волковы проходят потерпевшими по делу о преступлениях украинских военных против мирных жителей. Они уже несколько раз давали показания следователям СК.

«Я говорила следователю и вам скажу: по нам стреляла Украина, русских тогда в городе не было, дээнэровцы только заходили в город. Наш дом находился на проспекте Победы, из окна квартиры мы видели, как про проспекту ездили украинские танки и БТР и стреляли по жилым домам. Меня следователь спросил, зачем они это делали. Я могу только одно сказать: потому что фашисты. Это кажется невероятным только тем людям, кто не жил в нашем городе. Мы лично знаем, как относились последние восемь лет к русским и русскоязычным в нашем городе», — говорит женщина.

Когда Волковы приехали в Россию, их поселили в пункте временного размещения под Ярославлем. Недавно Данил смог найти работу — инженером в Ярославском техническом университете. В Мариуполе он учился в аспирантуре и начинал преподавательскую карьеру в сфере транспортной логистики. Когда начнётся новый учебный год, Данил продолжит преподавать уже здесь, в России.

Сейчас они с Татьяной живут в комнате общежития, которую Данилу выделили после трудоустройства. Женщина тоже смогла найти работу по специальности в местной детской библиотеке: обслуживает читателей, проводит образовательные мероприятия для детей.

«Я работала библиотекарем 31 год. Наша библиотека в Мариуполе находилась недалеко от «Азовстали», возвышалась над морем. Там как раз недавно сделали ремонт, должны были завезти новые компьютеры. Насколько я знаю, от библиотеки ничего не осталось — здание сгорело», — рассказывает Татьяна.

Они с сыном планируют обязательно вернуться в Мариуполь, ведь там прошла вся их жизнь. Но женщина уверена, что приехать обратно они смогут в лучшем случае через год, когда там появится возможность для спокойной жизни и работы.

«Пока мы хотим получить российское гражданство. В миграционной службе сказали, что, возможно, этим летом примут закон, который освобождает беженцев от уплаты госпошлины при получении гражданства. Я подумала, что мы можем подождать пару месяцев, пока этот закон не примут, и потом подать на получение российских паспортов», — говорит Татьяна.

«Освобождение беженцев»

Как правило, эвакуированным в первую очередь надо оформить полис обязательного медицинского страхования. После этого они подают документы на разрешение на временное проживание (РВП), чтобы затем оформить гражданство.

Общественники, которые помогают беженцам освоиться в России, призывают отменить госпошлины на оформление документов для переселенцев из республик Донбасса и с освобождённых территорий.

«Для людей, которые в первое время могут рассчитывать только на гуманитарную помощь, пошлины в несколько тысяч рублей — серьёзные расходы. К нам иногда обращаются люди с просьбой купить им проездные билеты, чтобы они могли перемещаться по городу, что уж говорить о дополнительных сборах», — поясняет руководитель Московского церковного штаба помощи беженцам при Синодальном отделе по благотворительности РПЦ Нина Миловидова.

Штаб помогает беженцам, которые размещаются в Москве и области. По словам собеседницы RT, у людей из Мариуполя и других городов есть сложности с оформлением медицинского полиса.

«Гражданам ДНР, ЛНР и Украины для оформления полиса необходимо сначала легализоваться. Например, получить свидетельство о предоставлении временного убежища, разрешение на временное проживание или вид на жительство. В Москве эти документы людям приходится ждать по три-четыре месяца», — говорит она.

Миловидова отмечает, что для беженцев с хроническими заболеваниями это время обходится очень дорого, многим из них нужны лекарства и срочное лечение, но надеяться они могут только на помощь благотворительных организаций.

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«Что касается трудоустройства, то в первое время людям приходится соглашаться на работу попроще, не самую престижную. После того как они восстанавливают документы (трудовые книжки, дипломы, подтверждение квалификации), могут уже найти работу получше, по своей специальности. К нам приходят предложения о найме со всей России. Людям предлагают устроиться в фермерские хозяйства, отели, салоны красоты, швейные мастерские», — рассказывает общественница.

По её словам, за время работы штаба 60 беженцев обратились по вопросу поиска работы, 20 из них удалось трудоустроить.

В конце мая зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования миграционной политики предложил освободить беженцев с Украины от уплаты пошлин.

«Нужно проработать механизмы освобождения беженцев от уплаты государственной пошлины в нотариальных конторах, при обращении в суды или предусмотреть компенсацию таких расходов. Я думаю, что и то и другое возможно», — заявил он. Однако пока никаких денежных послаблений для беженцев при оформлении документов не предусмотрено.

Ожидание обходится дорого

Нина Миловидова говорит, что ещё одной проблемой для беженцев стали серьёзные задержки с получением единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей.

«В марте деньги поступали на карты очень быстро, иногда в течение десяти дней. Сейчас выплату приходится ждать несколько месяцев. Мы не знаем, с чем связаны такие задержки», — говорит общественница.

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Жительница Таганрога Элла обратилась в редакцию RT, рассказав, что её пожилые родители больше двух с половиной месяцев не могут получить положенные выплаты. В конце марта она сама приехала за 78-летней мамой и 75-летним папой.

В ожидании дочери Любовь и Геннадий Тильмаченко прятались от обстрелов в подвале Областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе.

«Мы оформили обращение за выплатами в управлении соцзащиты ещё 31 марта. Нам сказали, что деньги поступят в течение месяца. Прошло больше 45 рабочих дней, выплат нет. Мы обращались в социальную службу защиты прав человека и не получили никакого ответа по нашему вопросу. Я общалась с другими беженцами, которые сейчас ждут выплат в Таганроге, у них такая же проблема, мы не единственные», — рассказывает Элла.

Сейчас пожилые родители живут в квартире дочери, за ними ухаживает её муж, который работает врачом. По словам Эллы, на фоне сильных психологических потрясений у родителей обострились заболевания. К тому же не прошли даром дни, проведённые в холодном подвале.

«Им нужно покупать медицинское оборудование, лекарства, еду в конце концов. Конечно, мы с мужем их не бросим, но наших средств не хватает на то, чтобы содержать всю семью. В такой ситуации даже 10 тыс. стали бы поддержкой. А мы всё не можем их получить», — говорит жительница Таганрога.

При этом в правительстве Ростовской области сообщили, что большинство обратившихся за выплатами беженцев средства уже получили. «На 15 июня в области приняли 291 953 заявлений на выплаты, по 283 300 из них выплаты произведены», — сообщили власти региона в ответ на запрос RT.

«В состоянии потери»

На новом месте беженцам приходится не только восстанавливать жизнь с нуля, но и справляться со стрессом, который они пережили во время военных действий. Психолог Татьяна Капланова, которая с февраля оказывает поддержку эвакуированным жителям Донбасса, отмечает, что людям необходимо рассказать кому-то о пережитом ужасе, чтобы снова смотреть в будущее с надеждой.

«Они находятся в состоянии большой потери, и это касается не только тех, у кого погибли близкие. Люди, по сути, потеряли свою жизнь: дом, работу, привычный образ жизни. Они рассказывают о том, как жили раньше, показывают фотографии домов, которые теперь разрушены. Один мужчина из ДНР мне говорил, что он разводил кроликов на своём участке. Перед обстрелом он выпустил их из загона со словами: «Спасайтесь как можете». Очень подробно про это вспоминал», — говорит психолог.

После того как люди делятся воспоминаниями, психолог постепенно переводит их внимание на настоящее.

«Мы вместе составляем список каких-то задач, которые надо решить в первую очередь: устроить детей в школу или детский сад, найти работу. Пожилым людям помогает продолжать жить осознание того, что надо помогать растить внуков. У каждого находится своя мотивация», — говорит собеседница RT.

По словам Каплановой, почти все беженцы, с которыми она разговаривала, собираются вернуться домой.

«Все пожилые точно уверены в этом. Среди молодых было несколько человек, кто хочет остаться в России. В основном это люди с детьми, кто переживает за их будущее образование», — добавила психолог.