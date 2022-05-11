«Врачи удивлялись сыну»: в России прооперируют единственного в ДНР ребёнка с гидроцефалией

В России прооперируют единственного в ДНР ребёнка с гидроцефалией. 14-летнему Диме Вихреву необходимо заменить шунт, благодаря которому мальчик может жить и надеяться на улучшение состояния. О том, что ребёнку необходима операция, стало известно только после его эвакуации. Диму вместе с мамой и семилетней сестрой вывезли из Ясиноватой в Ростовскую область и поселили в областной детской больнице. О том, как Дима из Донбасса выжил вопреки тяжёлой болезни, — в материале RT.

В феврале в Россию из города Ясиноватой в Донбассе эвакуировали Диму Вихрева — единственного в ДНР ребёнка с гидроцефалией. При этой болезни вокруг головного мозга скапливается слишком много спинномозговой жидкости — ликвора. Это приводит к сдавливанию мозга и повышению внутричерепного давления. Гидроцефалия у Димы привела к слепоте и задержке развития.

В марте мальчику исполнилось 14 лет. Когда Диму обследовали в Ростовской областной детской клинической больнице, врачи выяснили, что ему необходимо заменить шунт, который отсасывает ликвор, сдавливающий его мозг. Сейчас подросток готовится к жизненно важной операции.

«Перед обстрелами Дима засыпал»



«Димочка родился на 28-й неделе недоношенным. Через неделю голова у него за ночь увеличилась на 5 см. До трёх лет он развивался как обычный ребёнок, только голова каждый месяц увеличивалась на 3 см. Врачи лишь разводили руками, говорили, что операция невозможна. После трёх лет рост головы остановился, так же как и развитие Димы», — рассказывает RT Виктория Вихрева.

В 2014 году женщина поехала с сыном в Харьковский дельфинарий, чтобы ребёнок прошёл там курс дельфинотерапии. По словам Виктории, врачи сомневались в успехе, но её сын начал впервые держать головку, произнёс первое слово.

Дима Вихрев со своей младшей сестрой Машей

© Фото из личного архива

Но в том же году в Донбассе началась война. Тогда из-за непрекращающихся взрывов и обстрелов со стороны ВСУ, вспоминает Виктория, у её ребёнка начались судороги. При этом, по словам, матери, сын засыпал, когда начинались обстрелы.

«Я не знаю, как это объяснить, но прямо перед обстрелами он постоянно засыпал. Сон — это его реакция на стресс. Например, вроде всё тихо, а я смотрю —у меня сын заснул в необычное для него время. Я тут же говорила об этом соседям, мы уже знали: раз Дима заснул, значит скоро обстрел. И всегда это подтверждалось. Мы по нему ориентировались, как по барометру», — рассказывает Виктория.

Она вспоминает, как однажды около трёх часов дня в центр её родного города прилетел снаряд. Женщина стала свидетельницей ужасных разрушений. Буквально через час ей дозвонились волонтёры и предложили вывезти её семью.

«Даже не знаю, как они смогли мне дозвониться — связь тогда уже была плохая. Сказали, что знают про моего сына, что уже едут за нами, чтобы вывезти нас на безопасную территорию, на Украину. Я им сказала, что теперь мне от Украины ничего не нужно, я не хочу жить с фашистами», — рассказывает женщина.

В то время она была беременна вторым ребёнком. Беременная ходила на выборы в мае 2014 года и голосовала за самоопределение Донецкой Народной Республики. В декабре Виктория родила полностью здоровую дочь, которую назвали Маша. Рожать пришлось в соседней Горловке, потому что к тому времени ВСУ разбомбили роддом в Ясиноватой.

К девяти годам Дима почти полностью потерял зрение. Вместе с мамой он продолжил проходить курсы дельфинотерапии, которые давали успехи: мальчик, который не ходил, научился сам держать бутылочку, поворачивать голову и стал реагировать на голоса родных.

В 2017 году Виктории удалось связаться с российским нейрохирургом Дмитрием Зиненко, завотделением нейрохирургии Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени Вельтищева в Москве. В следующие два года врач провёл Диме две операции по установке шунта — системы, которая отсасывает ликвор, чтобы уменьшить давление на мозг.

«Это стреляют. Но не переживай»



Когда в феврале этого года в Донбассе усилились обстрелы со стороны ВСУ, Виктория решила, что её семье надо уехать на время в Россию. У Димы, как и в 2014 году, вновь начались судороги из-за обстрелов. На следующий день после начала добровольной массовой эвакуации женщина сама написала в соцсетях и. о. министра здравоохранения ДНР Александру Оприщенко и попросила организовать эвакуацию для их семьи.

«Моя дочь — ребёнок войны, она практически не пугалась обстрелов. Но по-настоящему Маша испугалась, когда увидела, что я собираю чемоданы», — рассказывает собеседница RT.

Викторию вместе с двумя детьми вывезли в Ростов и поселили в паллиативном отделении областной детской больницы. Во время обследования Димы выяснилось, что у мальчика не работает шунт.

«Если бы не эта эвакуация, мы бы и не узнали об этом: видимых ухудшений, как и улучшений, у Димы в последнее время не было. То есть состояние было стабильным. В больнице нас направили на КТ головного мозга, и врачи увидели, что шунт не работает», — говорит Виктория.

Пока врачи не знают точно, почему система перестала работать, но уже ясно, что шунт необходимо заменить. 5 мая в больнице состоялся врачебный консилиум, результаты обследования Димы отправили в Москву врачу Дмитрию Зиненко, который оперировал мальчика.

В больнице Виктории сообщили, что они могут жить здесь столько, сколько понадобится для лечения и восстановления Димы. Её друзья, которые переехали из Донбасса в Ростовскую область, предлагают женщине тоже остаться жить здесь. Но она точно знает, что вернётся с детьми на родину.

7-летняя Маша Вихрева очень скучает по своим одноклассникам и учительнице

© Фото из личного архива

«Все мои родные там, в ДНР. Мама вместе с моей сестрой и её дочкой выезжали в эвакуацию в Пензу, но через месяц вернулись. Всё равно дом есть дом. Мама сейчас работает в детском садике в Донецке, хотя возраст у неё уже пенсионный», — говорит Виктория.

По её словам, Диме и Маше стало спокойнее в эвакуации — дети начали высыпаться, потому что ночами их не беспокоят звуки обстрелов. Правда, в последние дни в городе стали запускать салюты, и эти звуки дети Виктории принимают за артиллерийские удары.

«Недавно над городом пролетел самолёт, было очень громко. Я сказала Маше, что это самолёт, а она уверенно говорит: «Да нет, мам, это стреляют. Но не переживай, всё будет хорошо», — говорит Виктория.

Семилетняя Маша очень скучает по своим друзьям и классному руководителю — в сентябре 2021 года девочка пошла в первый класс. Сейчас она учится в России: в больницу к ней приходит учитель, потому что она единственный здоровый ребёнок в паллиативном отделении. А ещё девочка очень переживает за свою собаку, которая осталась в Ясиноватой у друзей семьи.

Сама Виктория тоже боится за родных: постоянно смотрит новости об обстрелах в родной Ясиноватой, Горловке, Донецке.

«За последние два месяца у меня уже дважды случалась истерика. Первый раз, когда по центру Донецка ударили «Точкой-У» (по данным СК РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ погибли 23 человека. — RT). Второй раз, когда увидела новости об обстрелах Ясиноватой и не могла дозвониться до родных. Очень страшно из-за неизвестности, это угнетает. Но главное, чтобы было куда вернуться», — говорит Виктория. К счастью, у женщины есть возможность обратиться к психологу, который работает в отделении больницы.

«Сын цепляется за жизнь»



Благотворительный проект RT «Дети войны» запускает сбор средств для семьи Вихревых. Хотя лечение Димы бесплатное, семье нужны деньги на питание, покупку средств гигиены, школьных принадлежностей для Маши, одежды, обуви, оплаты мобильной связи. У Виктории нет возможности работать, поскольку она одна ухаживает за двумя детьми.

«В отделении, конечно, кормят, но больничная еда хороша для больных деток. Маша у меня просит какую-то нормальную, разнообразную еду, стараюсь покупать ей обеды или какие-то вкусности. В эвакуацию мы взяли с собой тёплую одежду, а сейчас уже почти лето — нужны обувь и одежда», — говорит Виктория.

Женщина уже получила по 10 тыс. рублей, положенные ей и детям как беженцам, но эти средства почти закончились.

Пока семья не знает, сколько времени они проведут в эвакуации. Их родную Ясиноватую каждый день обстреливает украинская армия. Только за последние сутки по городу выпустили пять ракет из БМ-21 «Град», сообщило 11 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Что касается Димы, то Виктория уверена, что операция поможет мальчику не только восстановиться, но и научиться произносить слова.

«Когда Диму забирали на вторую операцию, в 2019 году, я подошла к нему и говорю: «Сынок, ты не имеешь права нас оставить!». Операция тогда длилась пять часов, хотя первая — только полтора часа. Мой мальчик выкарабкался», — Виктория почти не может говорить, когда вспоминает об этом — начинает плакать.

© Фото из личного архива

По её словам, когда они приехали в Ростовскую больницу в феврале, врачи приготовили для них аппарат ИВЛ, зонды и насосы, но ничего из этого Диме не понадобилось.

«Врачи думали, что Дима питается через зонд. А он у меня ест с ложки — пюрированную пищу. Когда они это увидели, то были в шоке. Он ест практически всё, любимая еда у него — красный или зелёный борщ, голубцы и фаршированные перцы. Бананы тоже обожает: ел бы их и ел. Ещё он сам держит бутылочку, если я её подаю неправильной стороной, он сам её переворачивает», — улыбается мама Димы.

У мальчика не было и нет ни одного пролежня, а обследования в больнице показали, что у него ровный позвоночник, внутренние органы не увеличены, хорошо работает сердце и отличные состав крови, говорит Виктория.

«Дима выжил благодаря моей любви: я хочу, чтобы он жил. И он сам хочет жить. Ещё когда он был маленьким, врачи удивлялись, говорили, что он цепляется за жизнь. Я в этом не сомневаюсь», — говорит Виктория.