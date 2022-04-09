«Пусть наши ребята знают, что мы их тыл»: как жители Белгорода поддерживают российских военных

Жители Белгорода заботятся не только о беженцах с Украины, но и о российских военных. Вручить солдатам подарки или передать им письма — это способ выказать им поддержку. Каждый волонтёр помогает тем, что умеет делать хорошо: печёт домашние пирожки, делает сувениры или передаёт варенье и соленья. Истории белгородцев — в материале RT.

Жительница Белгорода Жанна Слобожан вместе со своими друзьями несколько раз в неделю приезжает к границе с Украиной, чтобы поддержать военнослужащих, участвующих в специальной операции, и передать им подарки от россиян.

«Я это делаю в первую очередь как мать. У меня у самой взрослый сын. И к другим нашим ребятам (военным. — RT) я отношусь как мама. Когда я их встречаю, сразу обнимаю, спрашиваю, как дела, как они себя чувствуют, чтобы они ощутили родительскую заботу. Им этого тепла очень не хватает», — рассказывает RT Жанна.

Волонтёрством она занимается с 2014 года — помогает мирным жителям Донбасса. По её словам, за восемь лет у неё появилось много полезных знакомств, поэтому в этом году организовать помощь получилось очень быстро.

Забота и тепло

В инициативной группе Слобожан семь человек. Но людей, которые хотят поддержать российских солдат, по словам женщины, намного больше. Желающие помочь военным звонят волонтёрам и просят заехать за подарками.

Ольга, хозяйка легковушки, на которой доставляют посылки к границе, считает, что движение в поддержку военных появилось именно в Белгородской области, потому что регион оказался ближе всего к боевым действиям.

«К нам на территорию области уже несколько раз прилетали снаряды. Я скажу так: кто чаще всего слышит обстрелы, тот больше готов помогать. Но постепенно о нас узнали и в других регионах, и теперь помощь присылают не только белгородцы, но и жители Воронежа, Мценска, Краснодара», — рассказывает она.

Ещё одна жительница Белгорода, Елена, печёт для солдат пирожки.

Елена решила поддержать солдат домашней выпечкой

RT

«Мы с семьёй захотели как-то поддержать наших парней. Сначала покупали и передавали магазинную еду, а потом я подумала, что надо домашнего ребяткам приготовить», — Елена подаёт поддон, где под полотенцами лежат пирожки со сливовым повидлом — только что из духовки.

В Донбассе у неё живут близкие родственники. В феврале этого года, когда в ДНР возобновились активные боевые действия, племянник ушёл в ополчение. В боях под Сумами мужчину ранило в руку и спину, сейчас он лечится в госпитале в Санкт-Петербурге. Елена говорит, что помогала бы даже в том случае, если бы у неё не было родни в ДНР.

Среди коробок и пакетов с подарками — небольшой свёрток с вязаными красными сердечками. 19-летняя Лена подготовила в феврале пару таких сердец в качестве сувенира. Девушка даже немного стеснялась их передавать: волновалась, что бойцам на передовой сувениры ни к чему. А солдатам сердечки очень понравились, они сразу же прицепили их на нагрудные карманы.

«Мы приехали на следующий день к ребятам на границу, а сердечки всё ещё на них, потом через день — они всё так же ходят с этими значками, — улыбается Жанна. — Так сердечки стали символом нашей помощи военным. Они сделаны из шерсти, и я подумала, что они символизируют нашу заботу о ребятах, наше к ним тёплое отношение».

19-летняя Лена (слева) стала вязать для солдат сердечки, которые стали символом помощи

RT

Теперь Лена регулярно вяжет красные сердечки для солдат. Военным она помогает вместе с братом и мамой.

По словам Жанны, для военных важна не столько материальная, сколько моральная поддержка.

«Мы не просто передаём вещи и уезжаем, но и лично с ними общаемся. Они и смерть видели, и горе людей. А мы их встречаем — красивые, одухотворённые. Мы для них — мирная жизнь, — рассуждает Жанна. — Они сами говорят: «Девчонки, можете ничего нам не привозить, у нас всё есть, просто приезжайте к нам». Они нам про свои семьи рассказывают, про родителей, жён. Фотографии детей показывают».

Сейчас Лена ждёт вестей от своего молодого человека — военнослужащего, которого она встретила во время поездки к границе. Познакомились, разговорились, понравились друг другу... и обменялись телефонами. Сейчас он находится в зоне боевых действий.

«Я очень жду, что он выйдет на связь, и переживаю за него», — говорит девушка.

© Фото из личного архива

«Там наши, им надо помогать»

Жительница белгородского посёлка Разумное, Марина, говорит, что поддержать солдат хотят многие. Она вспоминает, как в чате посёлка написала объявление о подарках для бойцов и односельчане принесли множество банок с соленьями и вареньем.

«А как по-другому? Все понимают, что там наши, им надо помогать. Просто у некоторых нет возможности или организационных качеств. У меня хорошо получается организовывать людей, поэтому помощь и подарки все несут к моему дому, а мы уже передаём Жанне и девочкам», — говорит Марина, раскладывая в пакеты зелёные самолётики из бумаги и письма.

Такие поделки и послания для солдат ей присылают детские сады, школы и некоторые жители Белгорода. В них — пожелания здоровья и благодарность за мужество.

Марина и Жанна грузят подарки для военных

RT

«Здравствуйте, ребята! Спасибо вам за мирное небо над головой. Мы очень ждём вас обратно, надеемся, что всё будет хорошо. Студенты БелГАУ (Белгородский государственный аграрный университет)».

«Дорогой солдат… мы, белгородцы, чувствуем себя защищёнными, пока вы здесь. Берегите себя и побыстрее возвращайтесь с победой домой. От Ольги».

Марина рассказывает, что солдатам очень приятно получать такие послания.

«Некоторые чуть не плачут, когда читают эти письма. У меня муж служил в Чечне, так даже он, когда открыл одно такое письмо, был очень тронут — настолько приятно знать, что твой подвиг ценят. Пусть наши ребята знают, что мы, женщины, их тыл», — говорит Марина.