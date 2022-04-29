«Людям нужна наша помощь»: как в Донбассе работают врачи-добровольцы из России и Абхазии

В четырёх больницах Донецкой Народной Республики сейчас трудятся врачи и медсёстры, которые приехали сюда добровольцами. Об этом RT рассказал врио директора Республиканского травматологического центра ДНР Андрей Боряк. В самом медучреждении с середины апреля работают пять врачей-волонтёров из России и Абхазии. Почему медики приехали в Донбасс, как лечат пострадавших военных и гражданских и чему они смогли научиться за время работы в ДНР — в материале RT.

Две недели назад врач — анестезиолог-реаниматолог Илья Денисов и двое его коллег приехали в ДНР из Москвы, чтобы на добровольных началах помогать здесь пострадавшим. С собой российские врачи привезли лекарства, в том числе антибиотики, и материалы, которые быстро расходуются при оказании экстренной помощи: интубационные трубки для искусственной вентиляции лёгких, катетеры, расходники для аппаратов ИВЛ, перевязочный и шовный материалы.

«Когда мы решили ехать в Донецк, то стали звонить знакомым врачам, предлагать собрать средства на лекарства для пострадавших в ДНР. В итоге только расходных материалов привезли около 200 кг — ни один медработник, к кому мы обратились, не остался в стороне», — рассказывает RT Денисов.

«Лишние руки не помешают»

Травматологи-ортопеды Борис Сычеников и Сармат Темесов в ДНР работают с марта.

«Людям, которые здесь находятся, нужна наша помощь. С врачами из Донецка мы дружим уже не первый год — вообще, донецкая медицинская школа известна ещё с советских времён. Связались с нашими друзьями, узнали, что лишние руки не помешают, и поехали», — рассказывает Сычеников.

Травматологи-ортопеды Борис Сычеников (слева) и Сармат Темесов

© Кадр: видео RT

По его словам, вначале они с Сарматом планировали поработать в ДНР десять дней, но задержались на три недели. После чего съездили домой, взяли отпуск за свой счёт и теперь, как шутит Борис, будут работать, пока «не закончатся деньги».

«Сначала мы приехали в город, чтобы оценить состояние больниц, понять, можно ли там проводить операции и лечить людей. В одном из медцентров хирургическая сохранилась, только там надо решить вопрос со светом», — поясняет Сармат Темесов.

В следующую поездку врачи привезли в Мариуполь медикаменты, которые закупили на свои средства: лекарства от сахарного диабета, антибиотики, гормональные препараты.

«В Мариуполе есть местные врачи, но и людей, которым нужна помощь, очень много. За день мы оказали первую медицинскую помощь почти 50 пострадавшим. Кому-то можно помочь на месте, например сделать перевязки. А кого-то надо вывозить из города, чтобы сделать рентген или отправить на операцию», — говорит доброволец из России.

«Поступали с тяжёлыми травмами»

Врио директора Республиканского травматологического центра ДНР Андрей Боряк рассказывает, что в последние два месяца бывало так, что за сутки в больницу привозили по 20—30 раненых. Сначала, по его словам, к ним в основном везли военных, а затем стали поступать гражданские из Мариуполя.

«Из Мариуполя поступали люди с очень тяжёлыми травмами: необработанные раны, неправильно зафиксированные переломы и вывихи. Это всё очень усложняет лечение», — говорит Боряк.

Нередко врачам приходилось собирать консилиумы, в том числе в онлайн-формате с российскими коллегами, чтобы решить, нужна ли пациенту ампутация конечности.

Всем детям, которые поступили в донецкий травматологический центр из Мариуполя, врачи смогли сохранить ноги и руки. Хотя сложных случаев было очень много.

«Например, месяц назад поздно вечером к нам поступил мальчик младше десяти лет. Тяжелейшее ранение бедра — осколочное, застарелое. Были все показания к ампутации. Наши детские ортопеды-травматологи решили попробовать сохранить ногу. Провели операцию, наложили аппарат внешней фиксации, чтобы зафиксировать кость. Потом провели ребёнку пересадку кожи. Мы боремся за малейший шанс сохранить конечность. К сожалению, не со всеми взрослыми пациентами это получилось», — рассказал Боряк.

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Маленького пациента выписали из больницы 23 апреля, перед Пасхой. Сейчас он проходит реабилитацию в России.

По словам Боряка, в Республиканском травматологическом центре, официально рассчитанном на 380 коек, находится больше 440 пациентов.

«Не плачь, сыночек»

Здесь лечат и украинских военнопленных. Врач-хирург и бывший депутат парламента Абхазии Алхас Джинджолия рассказывает, что его поразило то, как местные работники относятся ко всем без исключения пациентам.

«В первый день моей работы здесь в больницу привезли молодого украинского пацана — военнопленного. Вы бы видели, как медсёстры ухаживали за ним: гладили по голове со словами «Не плачь, сыночек». На фоне того ужаса, который происходит здесь долгие годы, люди не потеряли человеческое лицо. Озлобленности у местных врачей и медсестёр нет, а это о многом говорит», — рассказывает Джинджолия.

Врач-травматолог, экс-министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов (слева) и врач-хирург, экс-депутат парламента Абхазии Алхас Джинджолия

© Кадр: видео RT

Вместе с ним из Абхазии добровольцем приехал и его коллега — врач-травматолог, экс-министр здравоохранения республики Андзор Гоов. У него уже есть опыт работы в зоне военного конфликта. В 1992 году, в первые дни грузино-абхазской войны, Гоов приехал в Абхазию с Северного Кавказа, чтобы работать хирургом в военном госпитале.

«Мы решили помочь народу, который мы признали (25 февраля Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР. — RT) и которому сегодня трудно. Мы приехали 16 апреля и останемся на столько, на сколько нужно будет», — говорит Гоов.

С ним соглашается Джинджолия. По его словам, из Абхазии в ДНР готовы приехать и другие добровольцы. «Там все очень переживают из-за ситуации в Донбассе. Мы прекрасно понимаем, что здесь сражаются не только за Донбасс, но и, в частности, за абхазскую независимость. Это всё одна война», — говорит врач.

Что касается помощи врачей-добровольцев, он уверен, что она нужна будет в ДНР ещё долгое время.

«Любые военные действия имеют серьёзные последствия. В Донбассе сохраняются огромные площади минирования, где наверняка есть неразорвавшиеся снаряды. К сожалению, так происходит всегда: эти снаряды потом находят крестьяне, дети и прохожие и страдают от случайных взрывов», — говорит Джинджолия.