«Будем осваиваться в новом городе»: как Мариуполь возвращается к мирной жизни

В Мариуполе празднуют Пасху и встречают первые мирные выходные: с 21 апреля город официально находится под контролем армии России и сил ДНР. Спустя два месяца ожесточённых боёв город возвращается к жизни. Сейчас здесь выдают гуманитарную помощь, разбирают завалы, возобновляют торговлю. О том, как жители Мариуполя оправляются после боевых действий и чего ждут от мирной жизни — в репортаже RT.

Рано утром в воскресенье в Свято-Николаевском кафедральном соборе в центре Мариуполя начинается пасхальное богослужение. Службы здесь не прекращались, несмотря на боевые действия в городе, но в марте и апреле священники и прихожане были вынуждены проводить их в подвале собора. Там прятались жители ближайших домов, которые остались без крова. До сих пор в собор иногда приходят переночевать люди, которым негде жить.

К главному христианскому празднику Пасхи сотрудники собора и волонтёры успели заделать цветные витражные стёкла, в которые прилетели осколки от обстрелов националистов. К счастью, в само здание церкви снаряды не прилетели, хотя прихожане пострадали от действий украинских военных.

«Ещё 25 февраля в церковь ворвались украинские военные из «Азова». Я в это время проводил крещение ребёнка. Они грубо себя вели, матерились, нелестно выражались по отношению к нашей церкви», — рассказал RT один из священников собора.

По его словам, военные забрали машины прихожан, которые находились на территории собора, часть денег и продукты, которые хранились при храме. Самого священника ударили прикладом в лицо, охранника повалили на пол и избили ногами, одной из работниц ударами сломали рёбра.

«Они и в других храмах забирали машины. Вообще это было здесь очень массовое явление: военные забирали машины, чтобы передвигаться по городу. То, что рассказывают сейчас жители, что по их домам стреляли из украинских танков и миномётов, — это тоже правда. Есть немало свидетелей этого. Зачем они это делали, я точно не знаю. У людей какие-то свои понятия. Возможно, они были под действием наркотиков — захотели показать, что им все здесь должны подчиняться», — говорит священник.

Разобрать завалы, накормить людей

Пасха стала первым праздником, который мариупольцы могут отметить не в подвалах и без страха попасть под обстрелы. 21 апреля город официально перешёл под контроль российских войск и сил ДНР. Одна из первоочередных задач сейчас — разобрать завалы разрушенных зданий в городе.

В пятиэтажном доме №98 по улице Митрополитской в Центральном районе сотрудники коммунальных служб с помощью крана поднимают плиты рухнувшего подъезда. В середину здания прилетел снаряд — люди, которые прятались в подвале и в квартирах в этой части дома, погибли.

«Те, кто прятались в подвалах в первом и третьем подъездах, смогли вылезти. Вот теперь не знаю, будут ли этот дом сносить или восстановят. Но в любом случае сначала будут доставать тела», — рассказывает пенсионерка Тамара из соседнего дома, вышедшая погулять во двор со своей собачкой.

Её муж умер четыре дня назад в своей квартире, не от ран и взрывов, а от инсульта. Тамара обратилась в государственное учреждение ритуальных услуг, потом в частную компанию с просьбой похоронить мужа, но за ним никто не приехал.

После окончания боевых действий жители Мариуполя хоронили своих близких во дворах и на газонах улиц.

RT

Строительный кран подцепляет очередной обломок плиты на месте обвала, и из-под неё неожиданно выскакивает кошка — грязная, худая, но живая. Затем рабочие скидывают ещё одну плиту и начинают зажимать носы: от завала распространяется трупный запах. Снова погибшие.

В разборе завалов участвуют и местные жители, которые записались в волонтёры. Так, добровольцы помогают извлекать тела людей, погибших при взрыве Драматического театра. За четыре дня работ спасатели МЧС ДНР и волонтёры смогли извлечь тела 11 погибших.

Мариупольцы, которые остались в городе на время обстрелов, теперь живут сообща — небольшими общинами в домах, которые уцелели. Во дворах люди разбивают навесы и обустраивают кухни, чтобы вместе готовить еду сразу на несколько семей. Запах костров чувствуется в Мариуполе повсюду.

Жители одного из домов переделали беседку во дворе в крытую кухню-столовую и даже обустроили здесь зону отдыха: вынесли диван и стол. Женщина, сидя у костра, следит за тем, как в кастрюлях на костре варится морковь и картошка. Над «плитой» на крючках висит несколько поварёшек и прихватки. Напротив беседки под навесом молодой парень и две девушки играют в шахматы в ожидании обеда. Рядом, опираясь коленом на лавочку, мужчина пилит большие ветки деревьев, чтобы у людей были дрова.

«Наш двор уцелел чудом: к нам прилетел снаряд, но в дом не попало», — рассказывает Татьяна. В десяти метрах от подъезда — огромная воронка диаметром около пяти метров. На её дне — мусорный бак.

Татьяна и её соседи получают необходимые для жизни вещи в ближайшем пункте выдачи гуманитарной помощи. Раз в месяц каждый житель города по паспорту может получить для себя коробку с едой и пакет с необходимой бытовой химией.

«Гуманитарка, кстати, хорошая — её хватает. Из еды дают всё самое необходимое: крупы, соль, тушёнку, хлеб. У нас в доме нет ни воды, ни электричества, я думаю, что их ещё не скоро смогут провести. Так что следующие два-три месяца нам точно придётся жить с полевой кухней во дворе», — рассуждает женщина.

К её девятиэтажному дому подъезжает экскаватор и начинает сгребать огромную кучу мусора, которая скопилась на обочине дороги. Сегодня — первый за два месяца день, когда мусор рядом с их домом убирают. По словам Татьяны, только в последнюю неделю она наконец «снова почувствовала себя человеком», потому что больше ей не нужно постоянно прятаться в подвале.

«Те, кто эвакуировался из Мариуполя и у кого уцелели квартиры, потихоньку начинают возвращаться обратно, — рассказывает женщина. — Очень хотелось бы, чтобы в городе было больше правоохранителей, чтобы они следили за порядком. Люди разные бывают, очень страшно, что могут ограбить или ещё что похуже. Чем больше власти, тем лучше для города, а иначе получается, что каждый сам за себя».

Напротив дома, в котором живёт Татьяна, находится двухэтажное здание трудовой биржи. Со следующей недели здесь будет находиться новая мэрия города: над входом уже установлены флаги России и ДНР. Как выяснили местные жители, сюда можно будет приходить, чтобы в том числе подать заявление на получение пенсии, которую будут выплачивать власти ДНР.

Город начинает по новой

«Мы котят продаём! Прямоухий — 700 рублей, лопоухий — полторы тысячи», — две девочки лет десяти зазывают покупателей. Перед ними в пластиковой переноске сидят два белых котёнка.

Девочки вместе с мамой пришли на городской рынок, который образовался на месте разбитых ларьков и магазинчиков. Люди раскладывают немногочисленный товар на пластмассовых столах или просто на тротуарах. Торгуют всем: от сигарет и бытовой химии до азовских креветок и домашних пирожков. Тут же за 20 гривен в час мужчина предлагает зарядить телефоны от генератора. Сейчас в городе принимают и рубли, и гривны.

RT

«Скажи, а бумажка в 500 рублей вообще ходит в ДНР и России? — интересуется продавщица у покупателя, который приехал сюда из Донецка. — А то я велосипед свой продала за 4 тыс. мужику, потом уже увидела, что в купюрах есть одна — 500 руб. Не могу вспомнить, такая вообще в ходу или уже нет».

Покупатель успокаивает её, говорит, что с купюрой всё в порядке и скоро рублей в Мариуполе будет больше.

«Надеюсь, у нас не уберут сразу гривны, постепенно будем переходить на рубли. А то их пока мало совсем, почти все гривнами платят», — продолжает беспокоиться женщина.

Многие жители жалуются, что в феврале не успели снять деньги с банковских карт: тогда в городе выстраивались огромные очереди к банкоматам. Теперь снять сбережения с карт украинских банков в городе уже невозможно.

Среди продавцов есть те, кто уже успел съездить из Мариуполя в ближайшие мирные посёлки или Донецк, закупил там товар и теперь продаёт его здесь с наценкой.

Разбитая военная техника пока остаётся лежать на улицах города.

RT

«Сейчас люди ставят цены какие захотят. Но я думаю, что так недолго будет. Когда в магазины начнут завозить продукты по нормальным ценам, будет конкуренция и частники тоже снизят цены», — рассказывает Марина, которая 20 лет работала на рынке в Мариуполе. Во время военных действий женщина смогла добежать до своей точки на рынке и забрать домой два мешка со своим товаром — домашние тапочки.

«А когда пришла за последним мешком, там уже были товарищи мародёры. Я им говорю: «Отдайте». Они мне: «Иди отсюда, а то мы тебе втащим». Ну я им назло высыпала эти тапки из мешка на землю и пошла домой», — улыбается Марина. Теперь на новом рынке она торгует тапочками, которые успела унести домой.

Её соседка, которая продаёт детскую одежду и бейсболки, готова отдавать товар дёшево. Говорит, что хочет продать его как можно скорее и уехать к родственникам, которые живут за Донецком.

Один из самых дефицитных и нужных товаров — сим-карты мобильного провайдера ДНР. Достать их в городе практически невозможно. Сеть украинских провайдеров здесь уже не работает.

Из-за отсутствия связи жители города информационно отрезаны от остального мира. На рынке и в пунктах выдачи гуманитарной помощи жители пытаются узнать друг у друга, что происходит за пределами Мариуполя. Больше всего людей беспокоит вопрос, как скоро они смогут вернуться к нормальной, мирной жизни.

«Слухи ходят, что Украина не согласна с тем, что Мариуполь теперь под ДНР. Якобы из Львова снова армия пойдёт, чтобы отбить город, — говорит жительница Елена, докуривая сигарету. Она нервничает, потому что два месяца не может связаться с братом из Левобережного района города. А ещё дома у неё лежит 75-летняя мама, которая не ходит из-за инсульта. — Сколько можно, неужели снова это всё повторится? Дайте пожить спокойно. Хоть какие-то дома в городе уцелели, что же, теперь совсем сравнять с землёй нас хотят?»

«Да это всё слухи, — уверенно отвечает мужчина рядом с ней, выбирая на прилавке батон посвежее. — Нет у них армии, чтобы город отбить. Сейчас будем осваиваться в новом городе. Вон Донецк, говорят, быстро вернулся к жизни в 2014-м».



