Путин подписал указ о соцвыплатах для переселенцев из Донбасса и с Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах для вынужденных переселенцев с территории Украины, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, которые прибыли в Россию.

Согласно тексту документа, вышеуказанным лицам, прибывшим на территорию России после 18 февраля 2022 года, положены ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тыс. рублей. Также аналогичная сумма полагается инвалидам с рядом надбавок, беременным женщинам и единственному родителю на каждого ребёнка.

При рождении детей полагается выделить единоразово сумму в размере 20 тыс. рублей на одного ребёнка.

Ежемесячно на каждого из детей, не достигших совершеннолетия, полагается выделять по четыре тысячи рублей. В случае, если ребёнок находится под опекой или попечительством, на него полагается 15 тыс. рублей.

Ранее Путин поручил правительству России произвести единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей родителям школьников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Глава государства также подписал указ, согласно которому граждане Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины могут бессрочно пребывать на территории Российской Федерации.