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Путин подписал указ о бессрочном пребывании граждан Украины, ЛНР и ДНР в России

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RT
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины могут бессрочно пребывать на территории Российской Федерации.
Путин подписал указ о бессрочном пребывании граждан Украины, ЛНР и ДНР в России
  • kremlin.ru

Согласно тексту документа, условием для этого является прохождение указанными лицами обязательной дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования.

Кроме того, граждане упомянутых государств будут вправе работать на территории России без оформления трудового патента или разрешения на работу. 

Ранее пресс-центр МВД России сообщил, что граждане Украины, ДНР и ЛНР могут подать заявление на временное проживание или на получение вида на жительство по документам с истекшим сроком действия.

В июле зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с переселенцами отмечал, что в случае, если спецоперация на Украине продолжится до осени, сроки пребывания беженцев на территории России будут продлены.

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