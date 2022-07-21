Медведев пообещал продлить сроки пребывания беженцев из Донбасса в России при необходимости

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В случае если спецоперация на Украине продолжится до осени, сроки пребывания беженцев на территории России будут продлены, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с переселенцами.
Медведев пообещал продлить сроки пребывания беженцев из Донбасса в России при необходимости
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Продлевать будем, конечно, другого варианта нет. Тут даже обсуждать нечего. Ну, придётся и все остальные вопросы решать. И школьные, и все остальные», — цитирует его РИА Новости.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова ранее заявила, что в 2022 году к уполномоченному по правам человека поступило 4 тыс. обращений от граждан, нуждавшихся в помощи в связи с эвакуацией из Донбасса и с Украины.

В Курскую область прибыли 279 детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины. Их разместили в семи пунктах временного размещения.

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