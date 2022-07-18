В Курскую область прибыли 279 детей-сирот из Донбасса и с Украины

В Курскую область прибыли 279 детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины. Их разместили в семи пунктах временного размещения.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова, в приёмные семьи Москвы, Московской области, Калуги, Воронежа, Тулы и ЯНАО направили 36 детей. Ещё 63 ребёнка отправятся в новые семьи. Двое детей переданы в Брянск, где живёт их тётя.

Также стало известно, что Предгорный округ Ставропольского края принял за выходные более 70 беженцев из Донбасса, об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу окружной администрации.

«Гостям мы предоставили комфортабельные места в ПВР. Их ежедневно обеспечивают горячим питанием и вещами первой необходимости. Людей осмотрели врачи районной больницы, им оказана помощь с оформлением необходимых документов, даны консультации по вопросам соцзащиты и образования детей», — заявил глава округа Николай Бондаренко.

Ранее сообщалось, что несколько семей из Ямало-Ненецкого автономного округа взяли под опеку детей-сирот из Донбасса.