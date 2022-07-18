В Курскую область прибыли 279 детей-сирот из Донбасса и с Украины

Короткая ссылка
В Курскую область прибыли 279 детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины. Их разместили в семи пунктах временного размещения.
В Курскую область прибыли 279 детей-сирот из Донбасса и с Украины
  • © kursk.ru

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова, в приёмные семьи Москвы, Московской области, Калуги, Воронежа, Тулы и ЯНАО направили 36 детей. Ещё 63 ребёнка отправятся в новые семьи. Двое детей переданы в Брянск, где живёт их тётя.

Также стало известно, что Предгорный округ Ставропольского края принял за выходные более 70 беженцев из Донбасса, об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу окружной администрации.

«Гостям мы предоставили комфортабельные места в ПВР. Их ежедневно обеспечивают горячим питанием и вещами первой необходимости. Людей осмотрели врачи районной больницы, им оказана помощь с оформлением необходимых документов, даны консультации по вопросам соцзащиты и образования детей», — заявил глава округа Николай Бондаренко.

Ранее сообщалось, что несколько семей из Ямало-Ненецкого автономного округа взяли под опеку детей-сирот из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить