Несколько семей из ЯНАО взяли под опеку детей-сирот из Донбасса

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Несколько семей из Ямало-Ненецкого автономного округа взяли под опеку детей-сирот из Донбасса.
Несколько семей из ЯНАО взяли под опеку детей-сирот из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщает «Ямал 1».

В частности, шестилетняя Карина и восьмилетний Евгений (сестра и брат) будут жить в Салехарде. Их приёмная мать — Ольга Новицкая.

Предварительно каждая семья прошла специальное обучение. Будущие опекуны также общались с детьми по телефону.

Ранее ФАН сообщало, что из Тулы в Мариуполь для оказания первичной медицинской помощи населению прибыли медкомплексы с 12 медработниками.

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