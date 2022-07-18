Несколько семей из ЯНАО взяли под опеку детей-сирот из Донбасса

Несколько семей из Ямало-Ненецкого автономного округа взяли под опеку детей-сирот из Донбасса.

Об этом сообщает «Ямал 1».

В частности, шестилетняя Карина и восьмилетний Евгений (сестра и брат) будут жить в Салехарде. Их приёмная мать — Ольга Новицкая.

Предварительно каждая семья прошла специальное обучение. Будущие опекуны также общались с детьми по телефону.

Ранее ФАН сообщало, что из Тулы в Мариуполь для оказания первичной медицинской помощи населению прибыли медкомплексы с 12 медработниками.