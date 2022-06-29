Москалькова рассказала об обращениях от беженцев из Донбасса

В 2022 году к уполномоченному по правам человека поступило 4 тыс. обращений от граждан, нуждавшихся в помощи в связи с эвакуацией из Донбасса и Украины, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова на пленарном заседании Госдумы.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В аппарате уполномоченного создали круглосуточную горячую линию, запустили новые приёмные, принимали граждан лично.

«В этом году уже поступило 35 тыс. обращений, 4 тыс. из них — от граждан, которые нуждались в помощи в связи с эвакуацией из ЛНР, ДНР и Украины и от тех, кого необоснованно удерживали на Украине после начала спецоперации», — сказала Москалькова.

Она отметила, что на такие обращения реагировали в течение суток.

Ранее Москалькова заявила, что жалобы на нарушения прав россиян в 2021 году поступили более чем из 50 стран.