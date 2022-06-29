Москалькова рассказала об обращениях от беженцев из Донбасса

Короткая ссылка
В 2022 году к уполномоченному по правам человека поступило 4 тыс. обращений от граждан, нуждавшихся в помощи в связи с эвакуацией из Донбасса и Украины, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова на пленарном заседании Госдумы.
Москалькова рассказала об обращениях от беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В аппарате уполномоченного создали круглосуточную горячую линию, запустили новые приёмные, принимали граждан лично.

«В этом году уже поступило 35 тыс. обращений, 4 тыс. из них — от граждан, которые нуждались в помощи в связи с эвакуацией из ЛНР, ДНР и Украины и от тех, кого необоснованно удерживали на Украине после начала спецоперации», — сказала Москалькова.

Она отметила, что на такие обращения реагировали в течение суток.

Ранее Москалькова заявила, что жалобы на нарушения прав россиян в 2021 году поступили более чем из 50 стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить