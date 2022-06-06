Москалькова: жалобы на нарушения прав россиян в 2021 году поступили более чем из 50 стран

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что жалобы на нарушения прав россиян в 2021 году поступили более чем из 50 стран.
Москалькова: жалобы на нарушения прав россиян в 2021 году поступили более чем из 50 стран
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на доклад о деятельности омбудсмена.

Больше всего обращений пришлось на 15 стран, среди которых Сирия, Ирак и Украина.

Зачастую с давлением сталкиваются россияне, оказавшиеся под стражей или в местах лишения свободы. Например, им не оказывают медпомощь или отказывают во встречах с адвокатами.

Ежегодно аппарат уполномоченного получает около 1 тыс. обращений в защиту прав россиян, которые находятся за рубежом. В прошлом году их поступило 1035.

Ранее Москалькова подвела итоги работы аппарата за 2021 год.

Она сообщила, что за год получила почти 60 тыс. обращений.

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