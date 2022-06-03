Москалькова рассказала о рекордном числе обращений в аппарат УПЧ в 2021 году

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подвела итоги работы аппарата за 2021 год.
Москалькова рассказала о рекордном числе обращений в аппарат УПЧ в 2021 году
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Прошлый год был рекордный за всё время моей работы в должности уполномоченного — почти 60 тыс. обращений! В первую очередь сказались большая открытость института государственного правозащитника для людей и широкое внедрение цифровых технологий: интернет-приёмная, круглосуточная горячая линия, рабочие чаты в мессенджерах, активное использование видео-конференц-связи», — отметила омбудсмен в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, в минувшем году органам власти направили 66 предложений по совершенствованию законодательства в правозащитной сфере, часть из которых реализована.

Работа идёт в том числе в сфере поддержки многодетных семей, в области расширения возможностей использования маткапитала.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с Nation News напомнила условия получения льготной семейной ипотеки.

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