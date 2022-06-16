МВД России: граждане Украины и Донбасса могут подать запрос на ВНЖ с истекшими документами

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Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут подать заявление на временное проживание или на получение вида на жительство по документам с истекшим сроком действия, сообщает пресс-центр МВД России.
МВД России: граждане Украины и Донбасса могут подать запрос на ВНЖ с истекшими документами
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  • © ALEXEY BYCHKOV

Как пишет РИА Новости, для урегулирования своего правового положения в России они могут обратиться в территориальные органы МВД России.

«Кроме того, гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что общая сумма выплат беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины в размере 10 тыс. рублей превысила 4 млрд рублей.

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