МВД России: граждане Украины и Донбасса могут подать запрос на ВНЖ с истекшими документами
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Как пишет РИА Новости, для урегулирования своего правового положения в России они могут обратиться в территориальные органы МВД России.
«Кроме того, гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что общая сумма выплат беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины в размере 10 тыс. рублей превысила 4 млрд рублей.