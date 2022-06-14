Сумма выплат беженцам из ЛНР, ДНР и с Украины превысила 4 млрд рублей

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Общая сумма выплат беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины в размере 10 тыс. рублей превысила 4 млрд рублей, заявил представитель экстренных служб.
Сумма выплат беженцам из ЛНР, ДНР и с Украины превысила 4 млрд рублей
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Прибывшие на территорию России 320,79 тыс. беженцев получили выплаты на общую сумму 3 млрд 207 млн 900 тыс. рублей, ещё 86,82 тыс. человек на территории Украины — 868 млн 200 тыс. рублей», — заявил он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, по состоянию на утро 14 июня заявления на получение материальной помощи подали 624,31 тыс. человек.

Ранее российский Красный Крест начал выдавать выплаты в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей для беженцев и переселенцев из Донбасса и с Украины.

Размер материальной помощи будет зависеть от размера семьи: если она состоит из одного-двух человек, им положено 5 тыс. рублей. Семья из трёх человек получит 10 тыс. рублей, из 5 и более — 15 тыс. рублей.

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