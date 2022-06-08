Российский Красный Крест организовал матвыплаты для беженцев из Донбасса и с Украины

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Российский Красный Крест начал выдавать выплаты в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей для беженцев и переселенцев из Донбасса и с Украины.
Российский Красный Крест организовал матвыплаты для беженцев из Донбасса и с Украины
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба организации, выплаты уже стартовали в Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях, к настоящему времени их получили 280 человек.

«На прямые денежные выплаты беженцам и переселенцам с Украины и из Донбасса мы направим более 70 млн рублей. Сейчас мы собираем информацию о нуждающихся из четырех регионов России, где эта программа реализуется в пилотном режиме», — заявил председатель РКК Павел Савчук.

Размер материальной помощи будет зависеть от размера семьи: если она состоит из одного-двух человек, им положено 5 тыс. рублей. Семья из трёх человек получит 10 тыс. рублей, из 5 и более — 15 тыс. рублей.

Ранее начальник отдела (экстренного реагирования) Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Екатерина Бабкина рассказала, как выстраивается работа с беженцами.

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