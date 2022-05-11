В Центре экстренной психологической помощи МЧС рассказали о принципах работы с беженцами

Начальник отдела (экстренного реагирования) Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Екатерина Бабкина рассказала, как выстраивается работа с беженцами.

«Важно дать ощущение основы, выстроить систему. Начать хотя бы с организации быта, чтобы было легче справляться с навалившимися проблемами. Психолог МЧС должен помочь справиться с острыми реакциями на травмирующее событие. Отдельная категория — люди, которые не могут справиться со своим состоянием, находиться в одиночестве. С ними терпеливо работаем», — сказала Бабкина в беседе с «Российской газетой».

В числе психологических проблем, с которыми чаще всего сталкиваются беженцы, — тревоги и страх за будущее, за жизнь близких, детей, отметила специалист.

Психологи пытаются помочь людям обрести чувство безопасности, понимание того, что их жизням ничего не угрожает, что они на данный момент обеспечены всем необходимым. Это добавляет вынужденным переселенцам ощущение стабильности, сказала Бабкина.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.