«ЕС занят сооружением заборов»: в МИД пообещали не оставить без последствий решение Брюсселя по визам для россиян

Москва в ответ на решение Брюсселя приостановить действие облегчённого визового режима может принять как симметричные, так и асимметричные меры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат подчеркнул, что предпринятые Евросоюзом шаги не останутся без последствий. Ранее страны Евросоюза договорились о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РФ. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что такая мера значительно сократит количество новых виз для россиян.

Решение глав дипломатических ведомств Европы приостановить действие облегчённого визового режима с Россией не останется без последствий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу — это их выбор», — сказал он.

Дипломат назвал такие меры дикостью и позором, отметив, что ЕС занимается «сооружением заборов».

«Страны Запада из штанов выпрыгивали, чтобы включить в Хельсинкский заключительный акт положение о свободе передвижения. «Авторитарный СССР» дал на это согласие. Как и на свободу информации», — напомнил Грушко.

31 августа по окончании неформальной встречи министров обороны и глав МИД стран ЕС в Праге стало известно, что страны Евросоюза договорились о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РФ.

Как заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, приостановка действия соглашения значительно сократит количество новых виз для россиян, а сам процесс их выдачи станет сложнее и будет занимать больше времени. Добавим, что ряд положений об упрощении визового режима с Россией Брюссель отменил ещё с 28 февраля.

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Между тем страны евросообщества не смогли прийти к консенсусу относительно полного запрета выдачи туристических виз для россиян.

«На совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, многие страны-участницы выступили против, в том числе и я», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с ограничением на выдачу виз россиянам «иррациональностью, граничащей с безумием». По его словам, отдельные европейские столицы демонстрируют «абсолютное отсутствие разума».

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Комментируя решение ЕС, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил, что для большинства россиян отмена упрощённого режима кардинально ничего не поменяет.

«Потому что уже сейчас из-за серьёзного сокращения количества работников консульских служб и общей установки на недоброжелательность, а порой и враждебность по отношению к россиянам поток наших туристов, предпринимателей, учёных значительно сократился. Программы студенческих и научных обменов разорваны, бизнес из-за санкций функционировать не может, и крайне враждебное отношение (к россиянам. — RT) в большинстве европейских стран не стимулирует туризм», — сказал он в беседе с RT.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева заметила, что раньше и при отсутствии этого соглашения «туристы в Европу летали, ездили», но сейчас есть более существенные трудности.

«Дело в том, что сейчас, помимо виз, мы видим, что есть трудности с тем, чтобы добраться до Европы. Потому что это не прямые рейсы, а стыковочные... Говорить о том, что в последнее время данные потоки были массовыми, всё-таки не приходится. Пока просто отменяется упрощённый режим, когда анкета, паспорт и более короткие сроки рассмотрения», — пояснила вице-президент РСТ в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо допустил, что ряд европейских государств станут выдавать свои национальные визы, чтобы спасти отдельные секторы экономики.

«Так, допустим, Греция может выдавать туристические визы, потому что она зависит от российских туристов, от паломнического бизнеса. У Венгрии, возможно, будет своё мнение насчёт визового вопроса. Сегодня, по большому счёту, политика шенгена в кризисе», — заключил собеседник RT.