В МИД России пообещали ответ на решение ЕС приостановить облегчённый визовый режим

Решение Евросоюза приостановить действие облегчённого визового режима с Россией не останется без ответа. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощённом визовом режиме не останется без последствий», — приводит РИА Новости его слова.

Грушко добавил, что Москва может принять симметричные и асимметричные меры на это решение.

«Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу — это их выбор», — сообщил дипломат.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.