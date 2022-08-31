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В МИД России пообещали ответ на решение ЕС приостановить облегчённый визовый режим

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Решение Евросоюза приостановить действие облегчённого визового режима с Россией не останется без ответа. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.
В МИД России пообещали ответ на решение ЕС приостановить облегчённый визовый режим
  • РИА Новости

«Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощённом визовом режиме не останется без последствий», — приводит РИА Новости его слова.

Грушко добавил, что Москва может принять симметричные и асимметричные меры на это решение.

«Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу — это их выбор», — сообщил дипломат.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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