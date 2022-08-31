В МИД России пообещали ответ на решение ЕС приостановить облегчённый визовый режим
- РИА Новости
«Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощённом визовом режиме не останется без последствий», — приводит РИА Новости его слова.
Грушко добавил, что Москва может принять симметричные и асимметричные меры на это решение.
«Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу — это их выбор», — сообщил дипломат.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.