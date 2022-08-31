Депутат Гутенёв заявил, что враждебное отношение к россиянам в Европе не стимулирует туризм

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT решение глав МИД 27 стран ЕС заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Как пояснил Гутенёв, потери для европейского бизнеса будут, но для россиян, по его мнению, ничего не изменится.

«Потому что уже сейчас из-за серьёзного сокращения количества работников консульских служб и общей установки на недоброжелательность, а порой и враждебность по отношению к россиянам поток наших туристов, предпринимателей, учёных значительно сократился. Программы студенческих и научных обменов разорваны, бизнес из-за санкций функционировать не может, и крайне враждебное отношение (к россиянам. — RT) в большинстве европейских стран не стимулирует туризм», — рассказал депутат.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что ЕС легко нарушает собственные основополагающие ценности.

«Нет ценностей и нет приверженности международному праву. В этой парадигме нам предстоит жить», — заключил собеседник RT.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.