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В РСТ рассказали о последствиях заморозки соглашения об упрощении визового режима с ЕС

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Анастасия Румянцева
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева прокомментировала в беседе с RT решение глав МИД 27 стран ЕС заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.
В РСТ рассказали о последствиях заморозки соглашения об упрощении визового режима с ЕС
  • РИА Новости

«Те, кто давно работают на рынке, помнят, что ситуация с визами была разная. Мы помним времена, когда она была не упрощённая, тем не менее туристы в Европу летали, ездили», — напомнила Санаева. 

При этом эксперт подчеркнула, что сейчас есть и другие трудности, которые не связаны с визами. 

«Дело в том, что сейчас, помимо виз, мы видим, что есть трудности с тем, чтобы добраться до Европы. Потому что это не прямые рейсы, а стыковочные... Говорить о том, что последнее время данные потоки были массовыми, всё-таки не приходится. Пока просто снимается упрощённый режим, когда анкета, паспорт и более короткие сроки рассмотрения», — добавила вице-президент Российского союза туриндустрии.

Отвечая на вопрос, будут ли увеличены сроки выдачи виз, а также возможно ли повышение стоимости, специалист допустила такую вероятность.

«Скорее всего, да. Но вряд ли это остановит какие-то поездки к родственникам. Но то, что массовые туристические остановились раньше, это тоже правда», — заключила собеседница RT.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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