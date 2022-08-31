В РСТ рассказали о последствиях заморозки соглашения об упрощении визового режима с ЕС
- РИА Новости
«Те, кто давно работают на рынке, помнят, что ситуация с визами была разная. Мы помним времена, когда она была не упрощённая, тем не менее туристы в Европу летали, ездили», — напомнила Санаева.
При этом эксперт подчеркнула, что сейчас есть и другие трудности, которые не связаны с визами.
«Дело в том, что сейчас, помимо виз, мы видим, что есть трудности с тем, чтобы добраться до Европы. Потому что это не прямые рейсы, а стыковочные... Говорить о том, что последнее время данные потоки были массовыми, всё-таки не приходится. Пока просто снимается упрощённый режим, когда анкета, паспорт и более короткие сроки рассмотрения», — добавила вице-президент Российского союза туриндустрии.
Отвечая на вопрос, будут ли увеличены сроки выдачи виз, а также возможно ли повышение стоимости, специалист допустила такую вероятность.
«Скорее всего, да. Но вряд ли это остановит какие-то поездки к родственникам. Но то, что массовые туристические остановились раньше, это тоже правда», — заключила собеседница RT.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.