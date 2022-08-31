Боррель заявил, что ряд граждан России по прежнему смогут получать визы ЕС
- РИА Новости
«Есть общее понимание, что это решение позволит предоставлять визы на индивидуальной основе, особенно для конкретных групп людей», — приводит ТАСС его слова.
Глава евродипломатии добавил, что министры ЕС подготовят предложения, как поступать с уже выданными россиянам визами.
Также Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на заседании глав МИД ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам.