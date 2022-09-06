«Новые технические решения»: как Россия выходит на международный рынок артиллерии с гаубицей «Мста-С» калибра 155 мм

«Рособоронэкспорт» представит на выставке ADEX-2022 в Баку экспортный вариант самоходной артиллерийской установки «Мста-С» калибра 155 мм. Об этом сообщила пресс-служба компании. Такая гаубица предназначена для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей, танков и другой бронированной техники, живой силы, а также пунктов управления силами противника и других целей. Эксперты отмечают, что «Мста-С» уже широко известна как эффективная САУ и в новом калибре 155 мм будет пользоваться спросом у зарубежных заказчиков.

Компания «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») представит на международной выставке ADEX-2022, которая пройдёт в Баку 6—8 сентября, экспортный вариант самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» под снаряды калибра 155 мм (также известную как 2С19М1-155). Об этом сообщили в пресс-службе компании. Кроме экспортной «Мсты-С», на выставке будет экспонирован целый ряд наименований и образцов российской военной техники и оружия.

«На выставке «Рособоронэкспорт» продемонстрирует современную ПВН: военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А(Э), многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52(Э), транспортно-боевой вертолёт Ми-35М, боевую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор», самоходную гаубицу «Мста-С» под калибр НАТО 155 мм, зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э» и СПТРК «Хризантема-С», — отмечается в пресс-релизе компании.

Всего «Рособоронэкспорт» представит на ADEX-2022 около 500 образцов техники и оборудования для всех видов вооружённых сил, специальных и полицейских подразделений, добавили в компании.

«Экспозиция и представительный состав российской делегации на ADEX-2022 позволит «Рособоронэкспорту» обсудить с партнёрами любые актуальные для региона текущие и перспективные проекты, а также форматы взаимодействия в новых условиях мирового рынка», — приводит пресс-служба компании слова её гендиректора Александра Михеева.

Экспортные технологии

Главная особенность самоходной гаубицы 2С19М1-155 — использование снарядов калибра 155 мм стандарта, распространённого преимущественно в западных странах, вместо используемых в ВС РФ снарядов калибра 152 мм.

Разработка экспортной версии САУ «Мста-С» под снаряды калибра 155 мм началась в 2000-х годах. Первый опытный образец был изготовлен в 2002 году и представлен публике на международной выставке REA-2002 в Нижнем Тагиле.

Однако впоследствии работы над 2С19М1-155 были прекращены из-за отсутствия финансирования. Они возобновились в 2011 году после поступления коммерческого заказа от Минобороны Индии. С 2013 по 2015 год экспортный вариант гаубицы «Мста-С» проходил испытания в пустыне Раджастана и в высокогорье Гималаев.

Впервые «Ростех» продемонстрировал боевые возможности гаубицы 2С19М1-155 в 2020 году. В ходе испытаний «Мста-С» поразила все цели и выполнила все запланированные манёвры.

«Это боевая машина с мощным артиллерийским вооружением и ходовыми характеристиками, не уступающими современным образцам бронетанковой техники. Она оснащена передовыми средствами связи, спутниковой навигацией, системами наблюдения», — сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

В беседе с RT военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что адаптация уже существующей оружейной системы под боеприпас другого калибра не такая простая задача, как может показаться непрофессионалам.

«Сделать такую систему — это целая задача, которая требует новых технических решений. Снаряды калибра 152 мм и 155 мм отличаются не только измерениями, но и величиной порохового заряда, что требует других величин сопротивления во внутренних механизмах орудия», — рассказал эксперт.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в комментарии RT объяснил, почему западные артиллерийские орудия используют снаряды калибра 155 мм.

«Это исторически сложившийся и устоявшийся стандарт производства. В России традиционно используется калибр 152 мм — это нам досталось с советских времён. В свою очередь, на заре формирования НАТО было принято решение использовать для артиллерийских снарядов калибр 155 мм. Характеристики боеприпасов изменяются несущественно», — пояснил собеседник RT.

Зарубежные перспективы

Гаубица «Мста-С» в модификации 2С19М1-155 предназначена для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения манёвра его пехотных и танковых резервов.

Масса гаубицы составляет 43 т. Она может преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной до 1 км. Максимальная скорость — до 60 км/ч.

Гаубица «Мста-С» калибра 155 мм

РИА Новости

© Павел Лисицын

Дальность стрельбы гаубицы — до 41 км, при этом дальность может изменяться в зависимости от типа используемых снарядов. Согласно данным «Рособоронэкспорта», орудие может использовать снаряды калибра 155 мм стандартов НАТО, Bofors, ERFB а также управляемые снаряды «Краснополь-М2».

На гаубице также установлена автоматизированная система управления наведением и огнём (АСУНО).

«Использование АСУНО позволяет сократить время развёртывания на огневой позиции в полтора-два раза, на 25—30% повысить готовность к открытию огня, в два раза повысить живучесть самоходной гаубицы», — отмечают в «Рособоронэкспорте».

Кроме того, гаубица может использоваться в тандеме с БПЛА для выявления целей и повышения эффективности стрельбы. Так, в апреле 2021 года российские специалисты продемонстрировали иностранным заказчикам возможности «Мсты-С» калибра 155 м в тандеме с разведывательным беспилотником «Орлан-10E».

В «Ростехе» сообщили, что САУ 2С19М1-155 осуществила стрельбу на дистанцию 40 км с восстановлением наводки в автоматическом режиме.

«Кроме того, «Мста-С» показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником «Орлан-10Е», — добавили в концерне.

Отмечается, что в ходе демонстрации беспилотник «Орлан-10Е» осуществлял передачу координат цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу гаубицы.

Владислав Шурыгин считает, что адаптированная под снаряды калибра 155 мм артиллерийская установка «Мста-С» будет иметь успех у международных заказчиков, которые теперь смогут выбрать её как альтернативу более дорогим западным образцам.

«Такая установка имеет перспективы на зарубежном рынке. Она будет соревноваться с системами, которые изготавливают страны НАТО. Через один-два года, когда пойдут заказы и будут заключаться договоры на поставки, станет ясно, какие системы в этой категории более востребованы», — отметил военный эксперт.

Платформа «Мста-С» уже имеет хорошую репутацию, подчеркнул в беседе с RT Дмитрий Корнев.

«Мста-С» — это достаточно известная в мире самоходная установка, у неё большой опыт применения, а это важный показатель для любого образца боевой техники. Появление такой САУ под снаряды калибра 155 мм позволяет расширить спектр стран, которые могут захотеть их приобрести. При использовании такого калибра характеристики орудия точно не изменятся в худшую сторону», — рассказал он.

Теперь у заказчиков, желающих закупать подобную технику у РФ, но по разным причинам привязанных к стандарту 155 мм, появится возможность рассматривать «Мсту-С» как вариант для пополнения своих арсеналов, добавил Дмитрий Корнев.

«Это открывает возможности для поставок российской техники на новые рынки», — отметил собеседник RT.