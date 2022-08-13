Десантируемый «Спрут»: как модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25М усилит российские ВДВ

В России завершились госиспытания модернизированной 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М, сообщил первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. По его словам, по огневой мощи эта САУ не уступает основным танкам Т-80 и Т-90, а по подвижности — бронемашинам БМП-3 и БМД-4М. Таким образом, у 2С25М нет конкурентов в своём классе ни в России, ни в мире, подчеркнул Артяков. Эксперты отмечают, что модернизированная САУ обладает мощным вооружением и может быть десантирована с самолёта, что позволит значительно усилить возможности ВДВ России.

В России завершились государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25М калибра 125 мм, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«В ближайшее время мы ожидаем присвоения этому образцу литеры О1, после чего машина может быть принята на вооружение», — заявил Артяков.

По его словам, модернизированная самоходка многофункциональна и может без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трёх баллов, одновременно ведя стрельбу на плаву. Машина также предназначена для ведения боевых действий в болотистой местности, в тропическом климате и на высокогорье.

Артяков отметил, что по огневой мощи 2С25М не уступает российским основным танкам типа Т-80 и Т-90, а по подвижности на суше и воде — БМП-3 и БМД-4М.

«Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», — подчеркнул замглавы «Ростеха».

В свою очередь, исполнительный директор «Курганмашзавода» (предприятия — производителя СПТП) Пётр Тюков сообщил ТАСС, что завод готовится к серийному выпуску 2С25М: прорабатываются технологические процессы, подбирается и создаётся необходимая оснастка, идут переговоры с комплектаторами. Представитель КМЗ рассказал и о новых возможностях модернизированной машины, которая будет впервые представлена публике на форуме «Армия-2022», стартующем 15 августа.

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«На СПТП будет установлен добавочный комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у машины на прежнем уровне будет сохранена плавучесть и остойчивость на воде. Ещё одна фишка СПТП 2С25М — комплекс оптико-электронного подавления. Он гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером», — рассказал Тюков.

Он добавил, что модернизированная 2С25М оснащена видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор при движении машины, в том числе задним ходом. Это снижает утомляемость механика-водителя.

Универсальное оружие

Работа над самоходной противотанковой пушкой 2С25, также известной как «Спрут-СД», началась в 1980-х годах в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода и екатеринбургском ОКБ №9 под научным руководством Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Машина создавалась как замена лёгким плавающим танкам ПТ-76 под нужды воздушно-десантных войск. По словам экспертов, главной задачей конструкторов было сделать боевую единицу, которая могла бы поражать основные боевые танки потенциального противника и при этом десантироваться посадочным или парашютным способом с принятых на вооружение военно-транспортных самолётов Ил-76.

В начале 2006 года 2С25 была принята на вооружение, однако, согласно открытым данным, в 2010-м её производство свернули из-за ряда недостатков. После этого проект был доработан, а в последние годы модернизированная машина проходила все необходимые испытания.

Самоходная противотанковая пушка 2С25

РИА Новости

© Алексей Куденко

Улучшенная 2С25М представляет собой плавающую бронированную гусеничную боевую машину с мощным ракетно-артиллерийским комплексом. Её основное вооружение — 125-мм гладкоствольное орудие 2А75 — это модифицированная версия пушки 2А46, вариации которой устанавливаются на танки Т-72, Т-80 и Т-90. Орудие стабилизировано в двух плоскостях и снабжено автоматом заряжания, обеспечивающим скорострельность до семи выстрелов в минуту. На самоходке также установлен 7,62-мм пулемёт ПКТ.

Таким образом, 2С25М может использовать тот же боекомплект, что и танки, оснащённые пушками типа 2А46. Для стрельбы могут применяться осколочно-фугасные, кумулятивные, бронебойные подкалиберные и управляемые снаряды.

Внешне самоходная пушка 2С25М похожа на небольшой танк — она объединяет в себе возможности десантируемой плавающей боевой машины и основного боевого танка. САУ способна совершать марши на расстояние до 500 км, передвигаться по воде со скоростью до 10 км/ч благодаря использованию двух водомётных движителей. На шоссе СПТП развивает скорость до 70 км/ч, а на сухих грунтовых дорогах — до 50 км/ч.

Уникальная машина

Главное достоинство 2С25М — её низкая масса и улучшенная манёвренность по сравнению с основными боевыми танками, подчеркнул в разговоре с RT военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Основной танк весит более 40 т, а эта машина — около 20 т. Она лёгкая и может использоваться ВДВ как при посадке самолётов, так и при десантировании с парашютами, а танк с парашютами выбросить нельзя. Она всепогодная, плавает, пересекает водные преграды, может пройти по любому бездорожью. Так что это хорошее оружие для усиления частей ВДВ», — отметил эксперт.

Самоходная противотанковая пушка 2С25

РИА Новости

© Григорий Сысоев

В свою очередь, кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что машины такого класса эксплуатируются только в Вооружённых силах РФ.

«Это авиадесантируемая машина, уникальная по вооружению для техники такого класса. Задачи 2С25М — это поддержка подразделений воздушно-десантных войск, в перспективе, возможно, морской пехоты. По сути, это не столько самоходная артиллерийская установка, сколько лёгкий танк. В мире на данный момент нет аналогичных авиадесантируемых лёгких танков c таким комплексом вооружения», — отметил военный эксперт.

Несмотря на свои габариты и сниженный вес, машина оснащена полноразмерным танковым орудием, которое позволяет ей эффективно бороться с основными боевыми танками противника и другой бронированной техникой, отметил в разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«2С25М может перевозиться авиационными средствами, плавает, проходит по любым препятствиям, но главное — калибр пушки, который на ней стоит», — отметил военный эксперт.

Машина такого класса значительно усилит боевые возможности российских десантников, уверен аналитик.

«Им нужна огневая поддержка, но таскать за собой полноразмерный танк они не могут. А эта машина легче и мобильнее, при этом у неё калибр пушки, который может поразить вражеские танки, доты, дзоты, укреплённые пункты», — подытожил он.