Доверительное управление: какого результата можно ожидать от вхождения ЦНИИТОЧМАШ в концерн «Калашников»

Присоединение ЦНИИТОЧМАШ к концерну «Калашников» позитивно скажется на насыщении силовых структур России современным стрелковым оружием, считают опрошенные RT эксперты. По их словам, более тесная кооперация двух предприятий ускорит создание новых образцов огнестрела и упростит развёртывание их серийного производства. Как пояснил ранее индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, сделка по вхождению ЦНИИТОЧМАШ в «Калашников» позволит «наладить непрерывность цепочки «разработка — производство — реализация».

Вхождение Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, Подольск) в концерн «Калашников» (Ижевск) ускорит разработку новейших вооружений и упростит развёртывание их массового производства. Такое мнение высказал в комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«ЦНИИТОЧМАШ — один из ведущих разработчиков и идеологов практически всей линейки стрелкового оружия в России, включая оружие для спецподразделений. Интеграция в «Калашников» выгодна обоим предприятиям и позитивно скажется на насыщении силовых структур России самым современным стрелковым оружием», — подчеркнул Коротченко.

По словам эксперта, от эффективности работы «Калашникова» зависит качество выполнения гособоронзаказа по стрелковому оружию. Присоединение ЦНИИТОЧМАШ к концерну позволит ему совершить «мощный рывок вперёд с точки зрения научно-методической и интеллектуальной базы».

«Данное решение, безусловно, отвечает стратегическим интересам России по-прежнему занимать ведущее место в качестве разработчика стрелкового оружия», — констатировал Коротченко.

Аналогичного мнения придерживается и обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин. В беседе с RT эксперт отметил, что, действуя в одном контуре управления, ЦНИИТОЧМАШ и «Калашников» будут «дополнять друг друга».

«Однозначно ЦНИИТОЧМАШ усилит «Калашников», но и концерн с его ресурсами привнесёт положительный эффект в работу подмосковного предприятия. Более тесная кооперация благоприятно скажется на результатах создания и производства нового вооружения», — пояснил Бутырин.

«Новый импульс»

Напомним, 5 июля ЦНИИТОЧМАШ и «Калашников» опубликовали информацию о том, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ижевской компании о приобретении прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности подольского НИИ.

Сделка будет реализована путём заключения «договора доверительного управления 100% голосующих акций общества сроком на один год». В результате «ЦНИИТОЧМАШ войдёт в группу лиц АО «Концерн «Калашников» и будет находиться под его прямым контролем».

Испытательный полигон ЦНИИТОЧМАШ

© cniitm.ru

При этом в предписании ФАС говорится, что на подольский НИИ будут распространяться запреты, предусмотренные ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции», которая не позволяет хозяйствующему субъекту злоупотреблять своим доминирующим положением.

«Кроме того, ФАС России предписывает концерну «Калашников» обеспечить выполнение ЦНИИТОЧМАШ всех ранее заключённых договоров и опытно-конструкторских работ. Нельзя осуществлять мероприятия по перепрофилированию деятельности и производственных мощностей, результатом которых может стать прекращение деятельности ЦНИИТОЧМАШ и др.», — говорится в сообщениях обеих компаний.

Как пояснили эксперты, грядущая сделка не означает поглощения подольского НИИ более крупным и влиятельным «Калашниковым». Документ будет защищать хозяйственные права и уникальную конструкторскую школу ЦНИИТОЧМАШ.

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«Сделка призвана дать новый импульс развитию обоих предприятий, но заключается она между компаниями, которые находятся, скажем так, в разных весовых категориях. В таких условиях ЦНИИТОЧМАШ должен сохранить определённую степень автономии. Крайне важно сберечь оригинальную конструкторскую школу ЦНИИТОЧМАШ, её традиции, не допустить оттока кадров из Подольска», — подчеркнул в беседе с RT полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

ЦНИИТОЧМАШ работает более 78 лет. Предприятие изначально называлось НИИ стрелково-пушечного вооружения авиации и располагалось в посёлке Кунцево. Затем институт переехал в Подмосковье.

В стенах ЦНИИТОЧМАШ работали такие известные учёные, как Василий Петрович Грязев и Аркадий Георгиевич Шипунов, создавшие многоствольные автоматические пушки. Сейчас на предприятии продолжает трудиться другой легендарный оружейник — Пётр Иванович Сердюков, разработчик комплексов бесшумного огнестрельного оружия.

В общей сложности специалисты ЦНИИТОЧМАШ спроектировали более 200 образцов вооружений, которые потом пошли в серийное производство. В основном это лёгкое огнестрельное оружие, патроны и амуниция для различных силовых структур, включая спецподразделения.

Среди выдающихся образцов конструкторской мысли подмосковных инженеров — пулемёт «Печенег», пистолеты СР-1, «Гюрза», «Удав», пистолет-пулемёт СР-2, комплекты экипировки «Бармица» и «Ратник», бесшумные автомат «Вал» и снайперская винтовка «Винторез», 5,6-мм патрон для автомата Калашникова и другие боеприпасы.

Бойцы с оружием разработки ЦНИИТОЧМАШ

© cniitm.ru

Одно из последних изобретений подольских инженеров — высокоэффективный коллиматорный прицел ПКМ-75, который можно устанавливать на все типы АК, на «Вал», «Винторез» и штурмовые автоматы.

Кроме того, ЦНИИТОЧМАШ создал для нужд ВДВ новейшее 120-мм самоходное артиллерийское орудие «Лотос». Боевая машина существенно превосходит по тактико-техническим характеристикам позднесоветский аналог «Нона».

Как отметил Литовкин, изделия коллектива ЦНИИТОЧМАШ не столь известны широкой публике по сравнению с продукцией «Калашникова». Между тем подольское предприятие является флагманом отечественной промышленности в сфере обеспечения спецподразделений наиболее совершенными типами вооружения.

«У ЦНИИТОЧМАШ в основном мелкосерийные изделия. Это объясняется заказами спецподразделений, которые редко бывают масштабными. За время своей работы ЦНИИТОЧМАШ сконструировал большое количество совершенно уникального и высокоэффективного для своих задач оружия и боеприпасов. Тогда как «Калашников» традиционно ориентирован больше на крупносерийное производство», — сказал Литовкин.

Слова эксперта подтверждаются статистикой. На мощностях «Калашникова» производится 95% всего стрелкового оружия РФ. Ижевская компания заметно старше ЦНИИТОЧМАШ и давно является визитной карточкой оборонной промышленности России, поставляя в настоящее время продукцию в 27 стран мира.

Кроме того, последние годы перечень военной продукции концерна значительно расширился. Современный «Калашников», помимо разнообразного стрелкового оружия, выпускает экипировку, беспилотники, роботизированные системы, катера, управляемые ракеты, бронированные гусеничные и колёсные платформы.

Плодотворнее и выгоднее

Как полагают эксперты, процесс интеграции ЦНИИТОЧМАШ в состав «Калашникова» облегчит то обстоятельство, что обе компании входят в контур «Ростеха», хотя и на разных условиях.

На своём сайте подольский НИИ сообщает о том, что является «организацией прямого управления» госкорпорации. При этом «Калашников» контролируется «Ростехом» через блокирующий пакет акций объёмом 25%. Остальные три четверти уставного капитала минус одна акция распределены между частными инвесторами.

Демонстрация образцов стрелкового оружия концерна «Калашников» министру обороны РФ Сергею Шойгу

© kalashnikovgroup.ru

В комментарии ТАСС индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что ЦНИИТОЧМАШ и «Калашников» уже взаимодействуют друг с другом. Например, именно на площадке Ижевского механического завода будет массово производиться пистолет «Удав».

«Передача документации, наладка технологического процесса — всё это требует времени, которое мы сумеем значительно сократить при объединении предприятий», — сказал Оздоев.

По мнению топ-менеджера «Ростеха», переход ЦНИИТОЧМАШ в доверительное управление «Калашникова» позволит синхронизировать усилия двух предприятий по разработке и производству оружия, а также «наладить непрерывность цепочки «разработка — производство — реализация».

Александр Бутырин считает, что интеграция подольского НИИ в «Калашников» позволит упростить бюрократические процедуры по налаживанию производства новейшего огнестрельного оружия и боеприпасов к ним.

Также эксперт обратил внимание на то, что в последнее время в оборонной промышленности РФ домирует тенденция к объединению предприятий одной отрасли в единую управленческую структуру. В связи с этим Бутырин назвал закономерной грядущую сделку между подольским НИИ и ижевским концерном.

«ЦНИИТОЧМАШ и «Калашников» вели достаточно много параллельных разработок, особенно по пистолетам и малогабаритному вооружению. Большого смысла в таком подобии конкуренции, на мой взгляд, не было. Для обоих предприятий плодотворнее и выгоднее именно совместная деятельность», — заключил Бутырин.