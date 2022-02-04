«Мощное средство огневой поддержки»: чем уникальна новая самоходка «Лотос» Воздушно-десантных войск России

Предварительные испытания нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос» для «крылатой пехоты» России планируется завершить в течение 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха». В ходе этого этапа проверки перспективный ударный комплекс для ВДВ должен преодолеть 600 км по различным грунтам и произвести 300 выстрелов. Согласно заявленным характеристикам, «Лотос» существенно превосходит своего предшественника — комплекс «Нона» — по скорости передвижения, дальности стрельбы и уровню защищённости. Как полагают эксперты, появление такой самоходки позволит «голубым беретам» эффективнее выполнять задачи по захвату и удержанию плацдармов в глубине обороны противника.

В течение 2022 года будут завершены предварительные испытания нового 120-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С42 «Лотос» для Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Предварительные испытания первого образца 120-миллиметрового САО для ВДВ «Лотос» завершатся в текущем году. Дата государственных испытаний будет определена Министерством обороны России», — заявили агентству в госкорпорации.

Как сообщили ранее в «Ростехе», программа предварительных испытаний «Лотоса» включает более 80 пунктов. Гусеничная самоходка должна преодолеть 600 км, из них 50% — по грунтовым трассам, 30% — по булыжным и щебенчатым дорогам, 10% — по бездорожью и столько же на плаву.

Также САО произведёт 300 выстрелов с целью проверки максимальной и минимальной дальности, точности, кучности и скорострельности стрельбы разными типами боеприпасов. По итогам будут даны оценки соответствия требованиям техзадания и выработаны рекомендации для госиспытаний.

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«Лотос» разрабатывается коллективом АО «ЦНИИточмаш» (входит в «Ростех») под руководством главного конструктора Вениамина Счастливцева. Ударный комплекс должен заменить в войсках гусеничную самоходку 2С9 «Нона-С» («Новейшее орудие наземной артиллерии») калибра 120 мм.

Стоящее сейчас на вооружении САО было создано в 1980-е годы для поражения артиллерии, танков, живой силы, пунктов управления и оборонительных сооружений противника. «Нона» стала первой в мире серийной универсальной артиллерийской системой, способной вести огонь как осколочно-фугасными минами, так и специальными снарядами того же калибра.

С началом поставок новейших 2С42, как считают эксперты, «Нона» не уйдёт в прошлое — данный тип военной техники будет эксплуатироваться в различных формированиях российской армии в модернизированных вариантах на колёсном шасси.

«Орудие прекрасно показало себя»

Опытный образец «Лотоса» впервые был представлен публике в начале июня 2019 года. Как пояснил журналистам во время презентации Вениамин Счастливцев, «Нона» перестала «поспевать» за современными быстроходными бронемашинами, которые «крылатая пехота» получает последние годы. В связи с этим было решено проектировать САО на шасси боевой машины десанта нового поколения БМД-4М «Садовница».

Данная платформа весит 14 т и может десантироваться с воздуха на парашютно-бесплатформенных системах ПБС-950У. Максимальная скорость «Садовницы» по шоссе составляет 70 км/ч, на плаву — 10 км/ч, запас хода по автодороге — 500 км.

«Выбор БМД-4М в качестве базового шасси — разумное и адекватное решение. Эта машина имеет хорошие ходовые качества на пересечённой местности и неплохо к тому же плавает. Ещё один важный момент — это унификация техники ВДВ по узлам и агрегатам, что заметно облегчает эксплуатацию и ремонт боевых машин», — сказал в разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

Приёмо-сдаточные испытания «Лотоса» были успешно завершены в конце ноября 2020 года. В ходе испытаний комплекс преодолел 400 км и произвёл 14 выстрелов. После этого стартовали предварительные испытания, за которыми последуют государственные.

«Авиадесантируемое плавающее орудие «Лотос» прекрасно показало себя в ходе завершившихся приёмо-сдаточных испытаний. Боевая машина полностью соответствует требованиям по весогабаритным характеристикам и при этом обладает внушительной скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы», — рассказал ранее журналистам индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев.

По информации ЦНИИточмаш, 120-мм орудие способно вести огонь обычными и высокоточными боеприпасами как с оборудованных, так и с неподготовленных закрытых огневых позиций на различных грунтах. Подача боеприпасов может осуществляться не только из боеукладок, но и с земли.

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«Лотос» несколько тяжелее предшественника, но оснащён двигателем в 450 л.с. (против 240 л.с. у «Ноны»). Самоходка быстрее передвигается и имеет значительно большую дальность стрельбы — не менее 13 км (против 8,8 км у «Ноны»). В перспективе новый комплекс получит управляемый активно-реактивный планирующий снаряд (шифр «Глиссада») с дальностью стрельбы до 25 км.

О существенных преимуществах «Лотоса» перед позднесоветским САО сообщается и на сайте «Ростеха».

«Повышена скорострельность орудия — до 6—8 выстрелов в минуту. Увеличился в 1,5 раза запас снарядов. В новой пушке применён дульный тормоз, уменьшающий отдачу после выстрела. Дополнительное оружие «Лотоса» — 7,62-мм пулемет с дистанционным управлением», — говорится в материалах госкорпорации.

Отмечается, что управление 120-мм пушкой новой самоходки осуществляется в дистанционном режиме, а все расчёты для поражения цели и другие операции происходят в автоматическом режиме.

При разработке «Лотоса» специалисты ЦНИИточмаш смогли обеспечить авиадесантирование боевой машины с полным экипажем из четырёх человек, что позволило сократить время на подготовку артиллерийского комплекса к выполнению боевых задач после приземления. В «Ноне» в тот момент могли находиться только командир и водитель.

«Лотос» может десантироваться с тяжёлых военно-транспортных самолётов типа Ил-76. Одна такая машина способна взять на борт две самоходки. Как рассказал Михаил Ходарёнок, новое САО изначально проектировалось как комплекс для десантирования с Ил-76.

Самоходка «Лотос» на испытаниях

© ЦНИИТОЧМАШ

«В сущности, вся техника ВДВ создаётся с условием обязательного авиадесантирования, а Ил-76 является для этого основной платформой в нашей армии. Конструкторы должны создавать изделия, скромные по массогабаритным характеристикам, но при этом отвечающие требованиям современного театра военных действий по ударной мощи и уровню защиты. Чему как раз соответствует «Лотос», — пояснил эксперт.

Из данных «Ростеха» следует, что в ЦНИИточмаш действительно позаботились не только об ударных, но и об оборонительных возможностях нового САО. В частности, «Лотос» получил новый комплекс защиты от высокоточного оружия, состоящий из аппаратуры обнаружения нападения противника и системы постановки оптико-электронных помех.

«При обнаружении атаки комплекс выпускает кассеты с аэрозолеобразующей начинкой. Они создают в воздухе аэрозольное облако помех в видимом, инфракрасном и радиочастотном диапазонах длин волн, обеспечивающее защиту боевой машины. Как раз расширенный диапазон длин волн и является отличительной особенностью нового комплекса», — поясняют в «Ростехе».

Манёвренность и точность

Предполагается, что на театре военных действий «Лотос» будет взаимодействовать с самоходной установкой «Спрут-СД». Обе машины должны сформировать «эффективную систему артиллерийской поддержки» российских десантников, считают в «Ростехе».

На сегодняшний день на базе «Спрут-СД» создан более современный комплекс, представляющий собой единственный в мире образец современного лёгкого танка. Машина оснащена 125-мм пушкой 2А75, огневая мощь которой соответствует танку Т-90МС. «Спрут-СДМ1» может применять бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также боеприпасы с дистанционным подрывом.

Как считают эксперты, применение «Лотоса» в контуре с «Спрут-СД» или отдельно от него позволит подразделениям ВДВ более эффективно выполнять свою основную задачу — захват и удержание плацдармов в глубине обороны противника.

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«При высадке десантники нуждаются в артиллерийской поддержке, и без самоходных орудий, таких, как «Лотос», успех в борьбе с противником маловероятен. Новое САО, учитывая его манёвренность, точность и огневую мощь, позволит успешно решать функции поддержки «голубых беретов», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Аналогичной точки зрения придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. В комментарии RT эксперт отметил, что с появлением «Лотоса» десантники получат «мощное средство огневой поддержки при выполнении оперативных действий».

«Разработка нового САО полностью отвечает концепции применения ВДВ как частей быстрого реагирования, находящихся в постоянной боевой готовности. Десантникам необходимо вооружение, которое могло бы вместе с ними быть сброшено с самолёта, а затем поддержать их продвижение. Создание «Лотоса» — элемент обширной модернизации Воздушно-десантных войск РФ с целью повышения их мобильности и огневой мощи», — подытожил Литовкин.