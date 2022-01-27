«Показала высокую эффективность»: как модернизируется реактивная система «Град»

В подразделения Вооружённых сил РФ отправлена партия 122-миллиметровых боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в обновлённой модификации. Об этом сообщается на сайте ПАО «Мотовилихинские заводы» — единственного в РФ производителя этой техники. Модернизированный «Град», известный также под наименованием «Торнадо-Г», отличается увеличенной дальностью, более мощными боеприпасами, возросшей манёвренностью и живучестью по сравнению с советским предшественником. По мнению экспертов, это средство поражения по-прежнему широко востребовано как в российской армии, так и среди партнёров Москвы по линии военно-технического сотрудничества.

Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» отправил в подразделения Вооружённых сил РФ партию 122-миллиметровых боевых машин РСЗО «Град» в современной модификации.

«Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнём. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км, а время полного залпа 40 направляющих — 20 секунд», — говорится на сайте предприятия.

Военный дивизион Мотовилихинских заводов представлен ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ), которое находится под управлением холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Данное предприятие является разработчиком и единственным в РФ производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава РСЗО «Град».

«Возросшая эффективность»

Современной модификацией «Града» является реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Она предназначена для поражения огневых точек, подразделений ПВО, бронетехники и живой силы противника как на марше, так и в боевых порядках.

«Торнадо-Г» считается новым образцом российского вооружения и поставляется для замены в войсках страны советского парка «Градов». Напомним, данный комплекс был разработан почти 60 лет назад СКБ-203 (сейчас — АО «НПП «Старт» имени А.И. Яскина) и НИИ-147 (сейчас — НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева).

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«Град» смонтирован на грузовой колёсной платформе «Урал». Максимальная дальность стрельбы советской РСЗО составляет 21 км. Пуск боекомплекта одной машины мог накрыть огнём площадь 15—20 га. При этом комплекс оказался неприхотливым в эксплуатации, способным действовать в любых климатических и географических условиях.

Появление «Града» стало большим достижением советской оборонной промышленности. В различных модификациях это средство поражения по-прежнему находится на вооружении десятков стран: республик постсоветского пространства, государств Восточной Европы, Финляндии, Индии, Китая, Венесуэлы.

«Реактивная система залпового огня «Град» даже почти через 60 лет со дня своего создания остаётся востребованной армиями многих стран. За свою историю система показала высокую эффективность во многих вооружённых конфликтах», — сообщается на сайте «Ростеха».

По словам экспертов, семейство РСЗО «Град» полностью сохранило свою актуальность и в наши дни, несмотря на существенное изменение характера боевых действий и создание новых типов оружия для нанесения ударов на тактической глубине.

«Град» был и остаётся мощной, экономичной и удобной в эксплуатации реактивной системой залпового огня. «Град» — это по-прежнему непревзойдённое сочетание цены и эффективности. Его копии и модификации выпускаются во многих странах», — пояснил в комментарии RT военный эксперт Юрий Лямин.

РСЗО «Торнадо-Г» на учениях в Таджикистане

© Министерство обороны РФ

По информации Минобороны РФ, особенностями обновлённой версии «Града» являются повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, автоматизированные системы наведения, прицеливания, топопривязки и навигации.

«В боевую машину установлены современные средства связи, которые позволяют осуществлять бесперебойный и защищённый радиообмен с машиной боевого управления. Боевая часть устанавливается на базу автомашины «Урал-4320», — говорится в материалах оборонного ведомства.

По оценкам военных, по боевой эффективности «Торнадо-Г» в 2,5—3 раза превосходит возможности советского предшественника.

Одним из важнейших преимуществ обновлённой РСЗО в Минобороны России называют автоматизированную систему управления огнём, которая осуществляет наведение направляющих с ракетами без выхода экипажа из кабины. Также система «Торнадо-Г» способна вести стрельбы с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме.

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По мнению экспертов, установка современной бортовой электроники и навигационной системы, позволяющей получать и обрабатывать сигналы со спутников, сделала модернизированный «Град» значительно более манёвренным средством поражения и существенно повысила его живучесть на поле боя.

По информации «Ростеха», в случае угрозы «Торнадо-Г» способен быстро сменить позицию, причём задолго до того, как выпущенные им снаряды достигнут цели. Таким образом, противнику стало труднее обнаружить РСЗО, а её уничтожение превратилось в практически невыполнимую задачу.

«Кроме того, «Торнадо-Г» получил три совершенно новых универсальных снаряда, каждый из которых в несколько раз превосходит по эффективности аналоги», — сообщили ранее в пресс-службе «Ростеха».

В госкорпорации не уточнили, о каких конкретно боеприпасах идёт речь. Однако новые снаряды для 122-миллиметровой РСЗО уже демонстрировались широкой публике.

В 2019 году неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью под индексом 9М539 дебютировал на международной выставке IDEX в Абу-Даби. Отмечалось, что эта ракета позволяет наносить удары по целям за складками местности (обратные склоны, ущелья) и позициям противника в горах.

Пуск ракеты из «Торнадо-Г»

© Министерство обороны РФ

Эффективность поражения 9М539 в среднем в шесть раз выше, чем у штатного реактивного осколочно-фугасного боеприпаса 9М22У системы «Град».

Другой новый снаряд «Торнадо-Г», 9М538, с осколочно-фугасной головной частью российским конструкторам удалось сделать в два раза эффективнее предшественника. По информации «Ростеха», боеприпас начинён почти 4 тыс. поражающих элементов. Впервые он был показан за рубежом на выставке оборонных технологий и военной техники Indo Defence 2018 в Джакарте.

«Несмотря на возросшую эффективность боевого применения, новые боеприпасы не прибавили в весе и размерах. Они не требуют специальных транспортно-заряжающих машин и могут доставляться к РСЗО и заряжаться силами личного состава», — говорится на сайте госкорпорации по поводу эксплуатационных качеств 9М539 и 9М538.

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Третьим боеприпасом, входящим в арсенал «Торнадо-Г», является 9М541. Он имеет кассетную головную часть с кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Снаряд состоит из 70 элементов, каждый из которых способен пробивать броню толщиной 140 мм. По сравнению со штатной ракетой «Града» новое изделие стало эффективнее в десять раз.

В ноябре 2021 года за разработку одного из боеприпасов (его шифр и наименование не были публично названы) для «Града», «Торнадо-Г» и морской 122-миллиметровой РСЗО А-215 «Град-М» коллектив НПО «Сплав» стал лауреатом премии имени Николая Макаровца. Церемония награждения состоялась в Московском авиационном институте.

Новый реактивный снаряд обладает улучшенной точностью, повышенной дальностью и позволяет сократить расход боеприпасов. Залп одной боевой машины, оснащённой этими ракетами, даёт возможность нанести удары по нескольким разнесённым точечным объектам неприятеля «без перенацеливания пакета направляющих», сообщили ранее в «Ростехе».

Надёжность и доступность

В настоящее время на Мотовилихинских заводах проводится модернизация производства современной модификации «Града» с учётом новых технологических процессов. В рамках этого процесса холдинг «Технодинамика» намерен поставить военному дивизиону предприятия металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением на общую сумму 2 млрд рублей.

В разговоре с RT полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что выпуск модернизированных версий «Града» полностью оправдан из-за высокой востребованности этой системы в России и за рубежом.

Маскировка РСЗО «Град» на учениях российской армии

© Министерство обороны РФ

«Обновлённый «Град» — мобильное, надёжное, высокоэффективное и доступное по цене оружие. К тому же оно может быть встроено в систему разведывательно-ударных комплексов. Такая РСЗО необходима как нашим войскам, так и партнёрам Москвы по линии военно-технического сотрудничества», — отметил Литовкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Юрий Лямин. По мнению эксперта, в России и за рубежом ценят «Торнадо Г» за способность одним залпом поразить сразу несколько целей и при этом уйти от ответного огня, своевременно поменяв позицию.

«Работы по совершенствованию «Града» привели к тому, что артиллерия и авиация противника могут не успеть среагировать на его появление и удар. Также боевые возможности 122-миллиметровой РСЗО возрастают при действиях в связке с БПЛА — на современном театре военных действий беспилотники передают экипажам «Градов» информацию о силах противниках и координаты целей для поражения», — подчеркнул Лямин.