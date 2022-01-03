«Высокая интенсивность боевой подготовки»: каким будет 2022 год для российской армии

В новом году Вооружённые силы РФ проведут два масштабных учения. Одно из них — «Восток» — станет главным событием в жизни российской армии, отмечают эксперты. Основную роль в нём будут играть силы Тихоокеанского флота и войска Восточного военного округа. Другие крупные манёвры пройдут в рамках учения «Гром-2022». Кроме того, ВС России должны получить комплексы современного ракетного оружия, в том числе гиперзвукового, корабли, летательные аппараты, образцы бронетехники и артиллерии. По мнению аналитиков, высокий уровень военной активности армии РФ — вынужденная мера в контексте усиления присутствия войск НАТО на «восточном фланге».

В 2022 году российскую армию ожидает ряд масштабных мероприятий в сфере боевой подготовки. Важнейшим событием с точки зрения Генштаба ВС РФ станет стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Восток».

Ключевую роль в данном мероприятии будут играть формирования Тихоокеанского флота (ТОФ) и Восточного военного округа (ВВО). Само СКШУ пройдёт в сентябре, но подготовка к нему стартовала ещё в 2021 году.

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Помимо российских подразделений, дислоцированных в Сибири и на Дальнем Востоке, в учении примут участие войска других военных округов.

Кроме того, как сообщил в декабре 2021 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, на «Восток-2022» планируется пригласить воинские контингенты других государств.

В предыдущем СКШУ «Восток-2018» на полигонах вместе с россиянами воинское мастерство совершенствовали военнослужащие Монголии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В общей сложности в манёврах участвовали 297 тыс. человек, до 80 кораблей, 1 тыс. единиц авиатехники, до 36 тыс. танков и бронемашин. По данным Минобороны РФ, это были крупнейшие с 1981 года учения отечественных ВС.

Помимо армейских формирований, в ходе СКШУ были задействованы подразделения Росгвардии, ФСБ, МВД и МЧС. Акцент в учении был сделан на отработке переброски войск на расстояния в тысячи километров и выполнении задач на незнакомых полигонах. Например, к берегам Камчатки были передислоцированы силы Северного флота, а войска Южного и Центрального военных округов высадились в ВВО.

Смотр войск на СКШУ «Восток-2018»

© Министерство обороны РФ

Основной этап учения прошёл на полигоне Цугол в Забайкальском крае. За действиями подразделений наблюдал президент РФ Владимир Путин. В обращении к участникам «Восток-2018» он отметил, что «армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен».

В разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов не исключил, что «Восток-2022» будет не менее масштабным с учётом количества подготовительных мероприятий в разных военных округах РФ. Также он обратил внимание на геополитическое значение предстоящего СКШУ.

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«Сложно игнорировать тенденцию последних лет, которая заключается в разделении мира на Запад и Восток. Россия интенсивно укрепляет отношения с членами ОДКБ и Китаем. Думаю, что предстоящие манёвры не обойдутся без участия наших партнёров и ещё больше укрепят сотрудничество в военной сфере», — сказал Михайлов.

Ещё одним крупным мероприятием в 2022 году в сфере боевой подготовки станут манёвры под названием «Гром-2022». По словам экспертов, в большей степени это СКШУ направлено на проверку боеготовности ядерной триады и других войск РФ, которые могут в случае необходимости применять атомное оружие.

Предыдущее учение прошло в октябре 2019 года. В ходе него состоялись ракетные пуски с наземных, морских и воздушных платформ. В манёврах были задействованы 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей, пять подлодок, 310 единиц боевой и специальной техники. Как подчёркивали в Минобороны РФ, учение носило «сугубо оборонительный характер».

«Активные темпы»

Помимо внедрения и отработки новых способов ведения боевых действий, в 2022 году продолжится поступление в российскую армию современных образцов военной техники. Как заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Владимир Путин, перевооружение ВС России должно быть сбалансированным и плановым, с акцентом на поставки «высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления».

По словам главы государства, на конец декабря 2021 года доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, в стратегических ядерных силах — 89%.

«Активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. Часть из них — комплексы «Авангард» и «Кинжал» — поставлены на боевое дежурство», — сказал Путин.

Гиперзвуковой комплекс «Авангард»

AP

© Russian Defense Ministry Press Service

Выступая с докладом на том же мероприятии, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что по уровню современности российские войска занимают «лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на девятом месте».

Глава военного ведомства сообщил, что в ближайшее время на поставку высокоточных средств поражения планируется направить более 258 млрд рублей. В результате к 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности возрастёт на 30%, а количество крылатых ракет различных видов базирования — в два раза.

Говоря о приоритетах 2022 года, Шойгу сказал, что стратегические силы РФ получат 21 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс», «Авангард», «Сармат», два стратегических ракетоносца Ту-160М и подводный крейсер проекта 955А «Борей-А» «Генералиссимус Суворов».

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В Сухопутные войска, ВДВ и береговые подразделения ВМФ будет поставлено более 1 тыс. современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения. 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» будут переданы ВКС и Военно-морскому флоту.

«Планируется принять в состав Военно-морского флота пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, поставить в войска два береговых ракетных комплекса», — добавил Шойгу.

Также в новом году стартуют поставки в армию гиперзвуковой ракеты «Циркон» в надводном исполнении. В конце декабря ВМФ России осуществили залповый пуск этой гиперзвуковой системы. По оценке Путина, испытания были проведены «безупречно».

«Гиперзвуковая система «Циркон» — это наша новейшая ракета, которая работает и по морю, по морским целям, и по наземным целям. Да, испытания проведены успешно, безупречно, это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и повышении её обороноспособности», — заявил президент 24 декабря в завершение совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.

Пуск ракеты «Циркон»

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что надводная модификация «Циркона» проходит испытания на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». В прошлом году корабль успешно выполнил около десяти пусков. Подводный вариант гиперзвуковой ракеты тестирует экипаж головной атомной подлодки проекта 885 «Северодвинск».

По официальной информации, скорость «Циркона» составляет около 9 Махов, а дальность превышает 1 тыс. км. Ракета предназначена для поражения морских и наземных целей. Эксперты считают, что поставки данного боеприпаса силам ВМФ существенно усилят их боевую мощь.

Вынужденные меры

В беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко заявил, что текущие темпы перевооружения российской армии заметно усиливают её оборонный потенциал и позволяют «с оптимизмом смотреть в будущее». По мнению аналитика, любой потенциальный противник «сегодня заведомо уступает российскому уровню».

«Особенность высокотехнологичных конфликтов заключается в том, что они являются скоротечными. Сейчас в Вооружённые силы РФ идут поставки оружия, которое позволяет выигрывать такого рода боевые действия. К их числу я бы отнёс главным образом гиперзвуковые комплексы. При этом наша страна никому не угрожает, не имеет агрессивных намерений», — подчеркнул Хроленко.

Кроме того, как считает эксперт, перевооружение армии России необходимо для обеспечения в мире баланса сил и одновременно является вынужденной мерой в контексте наращивания численности войск НАТО на так называемом восточном фланге, то есть у границ РФ.

По данным, озвученным на расширенном заседании коллегии Минобороны России, Североатлантический альянс практикует крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, создал новые командные структуры, участил полёты стратегической авиации, которая отрабатывает условные пуски ядерных ракет по территории РФ.

Помимо этого, Москву беспокоит продолжающееся развёртывание наземных американских комплексов Aegis Ashore и тихоокеанского сегмента системы глобальной ПРО Соединённых Штатов.

«НАТО является инструментом США. Все ключевые вопросы решают именно американцы. В Москве это прекрасно понимают и принимают не только военные, но и дипломатические меры. Пример тому — стартующие в январе прямые консультации между Москвой и Вашингтоном по взаимным гарантиям безопасности», — сказал Хроленко.

В свою очередь, Александр Михайлов считает, что без успехов в перевооружении ВС РФ и организации масштабных военных учений диалог с США априори невозможен. По этой причине 2022 год для российской армии должен стать таким же результативным, как и предшествующий.

«Американцы, естественно, наблюдают за военной активностью российской армии, ракетными пусками, учениями и делают определённые выводы. В связи с этим, на мой взгляд, важно и дальше поддерживать высокую интенсивность боевой подготовки и не менять планы по поставкам нового вооружения», — резюмировал Михайлов.