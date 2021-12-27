Checkmate, «Абакан», «Земледелие»: какими новинками российских вооружений запомнился 2021 год

Несмотря на пандемию COVID-19, уходящий год запомнился рядом премьерных демонстраций перспективных отечественных вооружений. С точки зрения экспертов, самым громким событием стала презентация лёгкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate (Су-75). Также в условный топ-5 эксперты включили разведывательно-ударный БПЛА «Термит», пистолет-пулемёт для лётчиков и спецназа от концерна «Калашников», комплекс нестратегической противоракетной обороны «Абакан» и не имеющую аналогов в мире инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие».

Уходящий год запомнился несколькими громкими премьерами новейших отечественных вооружений. Наибольший резонанс в России и за рубежом, по мнению опрошенных RT экспертов, произвела презентация одноместного лёгкого тактического самолёта (ЛТС) Checkmate («Шах и мат») или Су-75.

Об этом проекте широкая публика впервые узнала во второй половине июля, когда проходил Международный авиационно-космический салон — 2021 в подмосковном Жуковском. В середине ноября истребитель дебютировал на международной выставке Dubai Airshow 2021.

Конструкторы компании «Сухой» разработали истребитель в инициативном порядке. Прежде всего Checkmate ориентирован на зарубежного покупателя, но может быть поставлен и в российские ВКС.

Первый полёт машины намечен на 2023 год. Объединённая авиастроительная корпорация рассчитывает, что в ближайшие 15 лет будет выпущено порядка 300 единиц нового самолёта. Сборка первых экземпляров Checkmate организована на заводе в Комсомольске-на-Амуре. В перспективе предполагается выпускать двухместную и беспилотную модификации.

ЛТС, как и Су-57, относится к пятому поколению военной авиатехники, но Су-75 менее габаритный и отличается наличием однодвигательной силовой установки. Однако, несмотря на более скромные размеры и массу, российские конструкторы намерены наделить Checkmate серьёзными боевыми качествами.

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Су-75 должен стать носителем солидного ракетно-бомбового вооружения и малогабаритных дронов. Масса боевой нагрузки Су-75 составит 7400 кг, радиус действия — 1,5 тыс. км, дальность полёта без подвесных топливных баков — не менее 2,8 тыс. км, скорость — до 1,8—2 чисел Маха.

Истребитель будет оснащаться радиолокационной станцией с АФАР (активной фазированной антенной решёткой). Бортовое оборудование машины позволит одновременно обстреливать до шести воздушных целей и отслеживать до 30. При этом цена на самолёт будет существенно ниже остальных представителей пятого поколения, в том числе американского F-35.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что сам факт работы над лёгким многофункциональным истребителем пятого поколения можно смело считать «серьёзным шагом вперёд нашей авиационной промышленности».

«Да, пока мы видели только полноразмерный макет, и российским конструкторам предстоит проделать колоссальный объём работы, но ниша для такой машины действительно есть как за рубежом, так и в наших войсках», — считает эксперт.

«Концепция ЛТС, которую предложил «Сухой», настолько универсальна, что гипотетически способна заменить почти всю номенклатуру боевых самолётов оперативно-тактической авиации РФ и других стран мира», — подчеркнул Корнев.

На основе сирийского опыта

Значимой премьерой в сфере отечественной беспилотной авиации эксперты назвали и уникальный разведывательно-ударный аппарат вертолётного типа (БПЛА-ВТ), получивший наименование «Термит». Дрон впервые представили публике в конце августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». На полях этой выставки Минобороны РФ заключило первый контракт с производителем на поставку этого беспилотника в войска.

«Термит» является детищем специального конструкторского бюро научно-производственного предприятия «Стрела» (входит в состав АО «Кронштадт») и концерна «Калашников», который создаёт вооружение для БПЛА-ВТ.

БПЛА «Термит»

РИА Новости

© Евгений Биятов

Как пояснил ранее в эксклюзивном комментарии RT начальник специального конструкторского бюро «Стрела» Борис Трунов, «Термит» — единственный в своём классе российский военный беспилотный вертолёт. По его словам, платформа предназначена для стрельбы неуправляемыми и корректируемыми авиационными ракетами.

БПЛА-ВТ способен эффективно поражать стационарные и подвижные цели с известными координатами. Также «Термит» получил возможность вести так называемую свободную охоту, когда требуется самостоятельно обнаруживать и поражать силы противника. Для максимально точного поражения в скором времени дрон получит ракету С-8Л с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм.

«Захват цели производит оператор. Он ставит её на сопровождение, далее беспилотник действует автономно: включаются алгоритмы искусственного интеллекта, заложенные в логику системы управления вооружением. Но в то же время окончательное решение о пуске ракеты принимает оператор. БПЛА-ВТ благодаря С-8Л может уничтожать одиночные и групповые наземные подвижные и неподвижные цели», — пояснил Трунов.

Помимо «Термита» в уходящем году «Калашников» отметился новинкой и в области стрелкового вооружения. На «Армии-2021» концерн представил прототип нового пистолета-пулемёта, который войдёт в арсенал лётчиков и спецназа, а также запланирован к поставке на экспорт. Изделие создаётся на базе опытного ППК-20, но в меньших габаритах.

Предполагается, что пистолет-пулемёт станет частью носимого аварийного запаса (НАЗ) — набора оружия и спецсредств — необходимого для выживания пилотов ВКС при катапультировании. Детище концерна призвано повысить возможности лётчика по самообороне.

Как сообщил в сентябре в комментарии RT руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству «Калашникова» Владимир Онокой, пистолет-пулемёт разрабатывается на основе опыта сирийской операции, в ходе которой российские лётчики после катапультирования порой были вынуждены приземляться на территории, подконтрольной бандформированиям.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, в нынешнем году был совершён существенный прогресс и в разработке зенитного ракетного комплекса нестратегической противоракетной обороны (ЗРК НПРО) 98Р6Е «Абакан». Данное средство ПВО в этом году впервые было представлено за рубежом. Премьера состоялась на Dubai Airshow 2021.

«В этом году, насколько я могу судить, удалось серьёзно продвинуться в его разработке. Это очень важный проект нашей оборонной промышленности в сфере защиты от баллистических ракет и других средств воздушно-космического нападения», — считает Литовкин.

«Абакан» создаёт коллектив концерна «Алмаз-Антей». По словам производителя, эксплуатация этого ЗРК расширяет потенциал группировки ПВО — ПРО любой страны мира по отражению массированной атаки баллистическими ракетами.

Пуск ракеты из ЗРК ВС РФ

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Абакан» состоит из многофункционального радиолокатора разведки и целеуказания для наведения ракет 98Л6АЕ «Енисей-Е», а также самоходной пусковой установки 51П6Е2, смонтированной на шасси БАЗ-69096.

Детище «Алмаз-Антея» может быть интегрировано в любую систему ПВО — ПРО. Комплекс способен выполнять боевые задачи как в автономном режиме, так и в составе любых ЗРК средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля противоракетной обороны. Предполагается, что «Абакан» будет сопрягаться с «Бук-М3», ЗРК С-300 или С-400.

Вопреки пандемии

В уходящем году новинки российской военной техники появлялись не только на выставках, но и на учениях. Так, на стратегических манёврах «Запад-2021» в сентябре были публично продемонстрированы возможности инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».

Данный образец военной техники был изготовлен специалистами АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева (входит в концерн «Техмаш»).

На сегодняшний день этой машине нет аналогов ни в России, ни за рубежом, утверждает разработчик.

Система состоит из грузовика с пусковыми контейнерами и транспортно-заряжающей машины с крано-манипуляторной установкой, смонтированных на шасси высокой проходимости.

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Уникальность «Земледелия» заключается в способности пусками из всех 50 направляющих «засеять» минами до 15 га территории. Максимальная дальность минирования ИСДМ оценивается в 15 км. «Огонь» ведётся программируемыми противотанковыми или противопехотными боеприпасами, которые соответствуют всем требованиям международных конвенций.

Как считает Дмитрий Корнев, уходящий год стал достаточно богатым на премьеры перспективной российской военной техники, хотя пандемия коронавируса в целом продолжает оказывать негативное влияние на деятельность оборонной промышленности РФ и несколько сузила представленность отечественных вооружений за рубежом.

«В 2021 году давали о себе знать негативные моменты, связанные с коронавирусом. От этого пока, видимо, никуда ни деться. Однако очевидно, что Россия постаралась провести необходимые мероприятия за рубежом в очном формате и на достойном уровне организовала МАКС и «Армию-2021», сумев привлечь к участию немало иностранцев», — рассуждает Корнев.

ИСДМ «Земледелие» на параде Победы

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Виктор Литовкин более оптимистично смотрит на итоги уходящего года. По мнению эксперта, санитарные ограничения не оказали существенного влияния на реализацию важнейших проектов отечественной оборонки и ход проведения выставок.

«На мой взгляд, этот год запомнился большим количеством премьер. В перспективных российских разработках акцент делается на автоматизацию и создание дистанционно управляемых образцов, способных уберечь человеческие жизни», — заключил Литовкин.