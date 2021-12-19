Из семейства «кошачьих»: чем уникальны обновлённые российские бронеавтомобили «Тигр»

Модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М» были использованы в тактико-специальном занятии спецназовцев 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), сообщается на сайте Минобороны РФ. Военнослужащие отработали действия по обнаружению и уничтожению полевого лагеря условного противника. «Тигр-М» признаётся военными и экспертами как высокоэффективная армейская машина для разведки, патрулирования, сопровождения колонн и огневой поддержки войск. Усовершенствованный «Тигр» в российской армии представлен многоцелевой моделью, модификацией для спецназа и автомобилем в варианте багги. По мнению экспертов, разработчикам удалось создать хорошо защищённое, но при этом скоростное и манёвренное семейство армейских транспортных средств.

Спецназовцы 49-й общевойсковой армии применили модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М» на занятии по поиску и уничтожению полевого лагеря условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. В ходе мероприятия, проходившего в Краснодарском крае, отрабатывались рейдовые и противодиверсионные действия.

«Военнослужащие в составе групп спецназа в заданном районе совершили марш и вышли в зону выполнения разведывательных задач, где обнаружили и уничтожили полевой лагерь условного противника», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как отмечается в материалах военного ведомства, «Тигр-М» предназначен для разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Ключевым достоинством машины в Минобороны РФ называют высокий уровень защиты экипажа.

«На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированная керамическая броня, противоминная защита, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств», — указывается на сайте Минобороны РФ.

Специальный и многоцелевой

«Тигр-М» был разработан коллективом ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК). На вооружение дислоцированных в Краснодарском крае войск ЮВО модернизированные машины поступили в 2020 году в модификации для спецназа.

Официальное наименование данной версии броневика — автомобиль специального назначения АСН 233115 «Тигр-М СпН». Как сообщает разработчик, машина может использоваться в ходе общевойскового боя, при проведении специальных и контртеррористических операций.

АСН 233115 был сконструирован на базе многоцелевого бронеавтомобиля АМН 233114 «Тигр-М». Внешне он схож с этой машиной и другими представителями «кошачьего» семейства, что, как подчёркивают в ВПК, позволяет скрыть от противника принадлежность к подразделениям специального назначения.

Новации, которые внесли российские инженеры при создании автомобиля «Тигр-М СпН», касаются его внутреннего интерьера — он адаптирован под размещение выносного вооружения, боекомплекта к нему, специального оборудования и средств связи.

«Использование экипажем штатного вооружения мотострелковых подразделений позволяет применять его как из машины, так и автономно. Для ведения огня из бронеавтомобиля на крыше корпуса смонтирована поворотная платформа с креплениями для установки оружия и двустворчатым люком», — поясняется на сайте ВПК.

АСН 233115 оснащён дизельным многотопливным двигателем ЯМЗ-5347-10 мощностью 215 л. с. и автоматической системой регулирования давления воздуха в шинах, которая меняет давление в зависимости от особенностей дороги и обеспечивает движение при нарушении целостности колёс (пробитие, прокол).

Автомобиль специального назначения АСН 233115 «Тигр-М СпН».

© ООО «ВПК»

Для удобного и комфортного нахождения экипажа в салоне предусмотрены отопитель, кондиционер и фильтровентиляционная установка. Полная масса АСН 233115 в модификации для спецназа составляет 7932 кг, грузоподъёмность — 1200 кг, запас хода по топливу — 1000 км, максимальная скорость по шоссе — 120 км/ч.

Предполагается, что «Тигр-М» будет поставляться не только российской армии, но и зарубежным партнёрам Москвы по линии военно-технического сотрудничества.

На сайте «Рособоронэкспорта» сообщается, что «Тигр-М СпН» сочетает в себе качества вездехода и скоростного манёвренного автомобиля. На отечественной машине установлена независимая торсионная подвеска, позволяющая, как утверждает производитель, «достигать максимально возможных скоростей при движении по пересечённой местности».

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Как и Минобороны, компания обратила внимание на высокую защищённость экипажа АСН 233115. Версия для спецназа получила корпус, сваренный из стальных листов и прикреплённый к раме в десяти местах через резиновые подушки.

«Броня корпуса автомобилей многоцелевого и специального назначения обеспечивает защиту экипажа, основных узлов и агрегатов при круговом обстреле из автомата АКМ пулей ПС калибра 7,62 мм и из автомата АК-74 пулей ПС калибра 5,45 мм, что соответствует ориентировочно первому уровню баллистической защиты по STANAG 4569 (стандарт защиты бронемашин, принятый в НАТО. — RT)», — говорится в материале «Рособоронэкспорта».

Также в компании заявляют, что «Тигр-М СпН» способен сохранить «высокую живучесть и подвижность» при подрыве 0,6 кг взрывчатого вещества под колесом и днищем.

По мнению экспертов, столь высокими тактико-техническими характеристиками АСН 233115 обязан своему многоцелевому предшественнику АМН 233114, на котором и были отработаны ключевые конструктивные решения.

АМН 233114 «Тигр-М» с модулем «Арбалет-ДМ»

© ООО «ВПК»

Данная версия «Тигр-М» представляет собой менее тяжёлую и грузоподъёмную машину. При этом показатели скорости и запаса хода у АМН 233114 аналогичны модификации для спецназа.

Основной особенностью многоцелевого автомобиля «Тигр-М» является дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) «Арбалет-ДМ», который был разработан коллективом ВПК совместно с инженерами и конструкторами ООО «Оружейные мастерские».

Изделие размещается на крыше автомобиля. Его модульная архитектура позволяет установить различные типы огнестрельного оружия: 7,62-мм пулемёт ПКТМ, 12,7-мм пулемёт 6П49 «Корд», 40-мм автоматический гранатомётный комплекс.

«Помимо основного, на ДУБМ размещено вспомогательное оружие: четыре пусковых установки системы типа 902 для отстрела дымовых (аэрозольных) гранат 3Д6, 3Д6М или 3Д17, также могут использоваться для стрельбы из пусковых установок кассетные боеприпасы типа БК-С, БК-Д, БК-Р», — говорится на сайте ВПК.

За обнаружение и сопровождение целей отвечает прицельно-наблюдательный комплекс, состоящий из автомата сопровождения объектов, стабилизатора оружия, тепловизорного прицела, лазерного дальномера, обзорной и телевизионной камер.

«Арбалет-ДМ» способен поражать не только наземные цели, но и беспилотники. Дистанция обнаружения противника у ДУБМ зависит от времени суток. Ночью она составляет не менее 1,5 км, днём — не менее 2,5 км.

Как полагают разработчики, вынос ударного вооружения за пределы обитаемого отделения позволяет не только обезопасить стрелка, но и рационально использовать высвободившийся внутренний объём машины. Теперь в салоне «Тигра» можно разместить больше средств защиты, боекомплектов и топлива.

«Скорость и внезапность»

Ещё одним представителем «кошачьего» семейства российских армейских вездеходов является бронеавтомобиль в варианте багги. Облик машины радикально отличается от существующих моделей «Тигров». Данный броневик получил новый корпус, вооружение и двигатель на 240 л. с.

Платформа вездехода может оснащаться четырьмя пулемётами, двумя переносными зенитными комплексами и укладками для стрельбы реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 или штурмовыми боеприпасами РШГ-2. Главное предназначение багги — совершение спецподразделениями глубоких рейдов в тыл противника.

Машина была впервые представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». На полях этой выставки в интервью RT генеральный директор ВПК Александр Красовицкий заявил, что «Тигр» в таком непривычном исполнении был создан с целью удовлетворить потребности военных в установке более мощного вооружения.

Руководитель предприятия сообщил, что повысить грузоподъёмность было решено за счёт существенного облегчения бронированной конструкции автомобиля. В результате «Тигр» получил возможность размещать до 2,2—2,3 тонны вооружения.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов, практика применения багги достаточно широко распространена в спецподразделениях зарубежных стран, находящихся южнее российских широт. Чаще всего такой тип автомобилей используется в пустынной и степной местностях. В РФ багги можно эксплуатировать в ЮВО и на Северном Кавказе, отметил аналитик.

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«Для стремительных рейдовых и штурмовых действий в условиях пустыни и степи эффективнее использовать именно такой радикально облегчённый транспорт. К тому же его без проблем можно перебросить вертолётами, закрепив на внешней подвеске. Да, у багги уровень защиты значительно хуже, зато обеспечивается преимущество в скорости и внезапности», — рассуждает Хлопотов.

В целом, как рассказал эксперт, особенностью всего семейства «Тигров» является конструкция «по принципу БТР». Бронеавтомобили получили цельнобронированный кузов и ряд узлов от бронетранспортёров, стоящих на вооружении российской армии.

«Считается, что «Тигр» из-за этого несколько утяжелили. Однако для своего класса это семейство обладает высоким уровнем защищённости, имеет хорошую проходимость и очень серьёзные скоростные качества. Такие машины оптимально подходят для действий манёвренных групп, в том числе разведки и спецназа», — пояснил Хлопотов.

В разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин обратил внимание на то, что неслучайно с 2015 года «Тигры» широко используются российскими военнослужащими в Сирии. В частности, на этих бронеавтомобилях передвигается военная полиция РФ.

«Только в реальных боевых условиях можно подтвердить надёжность военной техники и вооружения. Для «Тигров» таким экзаменом стала сирийская операция: с нашими военными произошёл ряд тревожных инцидентов, однако бронекапсулы, которыми оснащаются эти автомобили, спасли жизнь нашим военнослужащим», — подчеркнул Литовкин.