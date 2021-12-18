«Самолёт прорыва»: как «Белый лебедь» стал самым мощным в мире бомбардировщиком

18 декабря 1981 года состоялся дебютный полёт опытного образца легендарного стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь». Спустя шесть лет советская промышленность начала поставки этого самолёта в войска. По характеристикам Ту-160 заметно превзошёл своего американского конкурента Rockwell B-1 Lancer и до сих пор сохраняет статус самой крупной и мощной ударной авиационной платформы. В последнее время в связи с запуском модернизации и возобновлением производства «Белый лебедь» переживает вторую молодость. Как считают эксперты, поставка обновлённых машин в войска заметно усилит потенциал российской дальней авиации.

40 лет назад в воздух впервые поднялся опытный образец сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Машиной управлял экипаж под командованием лётчика-испытателя Казанского авиационного завода и ОКБ Туполева Бориса Веремея.

Новейшая машина вела себя предсказуемо и повторила результат, полученный на стендовых испытаниях. Спустя три года «за освоение новой боевой техники» Борис Веремей получил звание Героя Советского Союза.

По рекомендациям пилотов конструкторы внесли ряд изменений в систему управления.

В октябре 1984 года стартовали испытания первого серийного Ту-160. С апреля 1987 года самолёты начали поступать в строевые части ВВС СССР. Первым обладателем этого уникального самолёта стало подразделение, дислоцированное на Украине.

В Советском Союзе бомбардировщику было присвоено наименование «Белый лебедь» (по классификации НАТО — Blackjack). За время эксплуатации машина установила 44 мировых рекорда.

В 1990-е годы появилась традиция называть выходящие из сборочного цеха Ту-160 в честь народных героев, прославленных учёных и лётчиков. Например, несколько самолётов из состава авиапарка РФ получили имя лётчика-испытателя Бориса Веремея, главного конструктора «Белого лебедя» Валентина Близнюка, российского авиаконструктора Андрея Туполева и Николая Кузнецова, разработавшего двигатели для Ту-160.

Титановая птица

На сегодняшний день Ту-160 остаётся самым крупным, скоростным и мощным самолётом боевой авиации в мире. По информации Минобороны РФ, бомбардировщик предназначен для поражения ядерным и обычным оружием «наиболее важных целей в удалённых военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий».

По информации ПАО «Туполев», «Белый лебедь» выполнен по схеме интегрального низкоплана с крылом изменяемой стреловидности. Машина оснащена трёхопорным шасси, цельноповоротным стабилизатором и четырьмя двигателями, которые попарно установлены в мотогондолах в нижней части фюзеляжа.

Ту-160 ВВС СССР

РИА Новости

© Сергей Скрынников

«Два отсека размещения полезной нагрузки расположены тандемом (друг за другом). Основные материалы планера — титан, алюминиевые термообработанные сплавы, стальные сплавы и композиционные материалы. Ту-160 оснащён приёмным устройством дозаправочной системы типа «шланг-конус»», — говорится в материалах компании-разработчика.

Как отмечают эксперты, необходимость появления такого бомбардировщика в условиях холодной войны была продиктована целым комплексом факторов, а также связана с освоением советской промышленностью технологий, способных длительное время обеспечивать сверхзвуковой режим полёта.

Запуском работ по «Белому лебедю» Советский Союз стремился ответить на создание Соединёнными Штатами B-1 Lancer — сверхзвукового стратегического бомбардировщика, впервые поднявшегося в воздух в 1974 году, пояснил в разговоре с RT главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

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«Внешне оба самолёта оказались похожими из-за общих решений по аэродинамической схеме, но по характеристикам советская машина заметно превзошла B-1 Lancer. Ту-160 получился более габаритным, скоростным и вооружённым», — рассказал Дрозденко.

Взлётная масса «Белого лебедя» составила 150—275 т (наибольший показатель у Lancer — 214,6 т), максимальная скорость — 2 тыс. км/ч (против 1460 км/ч у американца), боевая нагрузка — 22,5—45 т (против 34 т), тяга каждого из четырёх двигателей — 25 тыс. кгс (против 13,9 тыс. кгс у В-1).

Советские конструкторы наделили Ту-160 возможностью находиться в воздухе 15 часов и применять достаточно широкую номенклатуру вооружения: корректируемые бомбы, боеприпасы свободного падения (в том числе ядерные), морские мины.

Особое внимание, как отметил Дрозденко, было уделено скоростным качествам «Белого лебедя», чтобы самолёт мог уходить от преследования и ракетных атак истребителей противника, а также входить в зону действия вражеской системы ПВО.

Бомбардировщик оснастили двухконтурными турбореактивными двигателями НК-32. Данная силовая установка пошла в серийное производство в 1983 году.

Ту-160 и его арсенал на аэродроме энгельсского соединения дальней авиации ВКС России

© Министерство обороны РФ

«Ту-160 по праву можно назвать самолётом прорыва. Изменяемая стреловидность позволяет сложить крыло, уменьшив площадь поверхности сопротивления воздушным потокам. Лётчики переводят двигатели в режим форсажа, и машина развивает скорость, недоступную для преследователей», — пояснил Дрозденко.

«Белый лебедь» выпускался до 2000 года. За этот период было изготовлено 36 машин. Несмотря на это, до 2007 года вся российская дальняя авиация не совершала интенсивных полётов. По словам экспертов, рост политических противоречий с США и Европой заставил Москву поменять взгляд на функционал стратегических бомбардировщиков.

Теперь с возобновлением боевого дежурства «Белые лебеди» с определённой периодичностью появляются на Чукотке, в Арктике, у северных рубежей Норвегии, Дании и Великобритании. Все полёты вблизи границ зарубежных государств проходят над нейтральными водами.

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В ходе боевого дежурства экипажи Ту-160 нередко отрабатывают такой сложный элемент как дозаправка в воздухе. Как правило, перекачка топлива продолжается по меньшей мере 40 минут. По специальной штанге самолёт получает от воздушного танкера объём горючего, который позволяет пролететь ещё порядка 8,5 тыс. км.

Благодаря дозаправке Ту-160 способен находиться на боевом дежурстве около суток. Так, в сентябре 2020 года несколько «Белых лебедей» провели в воздухе 25 часов 25 минут, преодолев более 20 тыс. км. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2010 году — тогда российские экипажи находились в небе 23 часа, пролетев 18 тыс. км.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков заявил, что важной вехой в развитии Ту-160 можно назвать появление в его арсенале сверхдальней крылатой ракеты Х-101/102 разработки машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» (Дубна).

Этот боеприпас представляет собой носитель осколочно-фугасной (в модификации Х-101) или ядерной (в версии Х-102) боевой части мощностью около 400 кг в тротиловом эквиваленте и от 250 килотонн до 1 мегатонны соответственно. Ракета способна маневрировать, огибая рельеф местности, и гарантированно поражать цели на дальности до 4,5 тыс. км.

«Высокий боевой потенциал»

Последние годы «Белый лебедь» переживает вторую молодость. В 2015 году руководство России приняло решение о возобновлении производства бомбардировщика на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. Собранные с нуля машины получили индекс Ту-160М2.

Наряду с этим идёт модернизация строевого парка самолётов. Прошедшие цикл заводского обновления ракетоносцы получают наименование Ту-160М.

Первый полёт модернизированного ракетоносца Ту-160М в Казани

Как отмечают эксперты, модификации «Белого лебедя» унифицированы по электронной начинке. Обе версии ракетоносца оснащаются современным бортовым оборудованием (авионикой), радиолокационными станциями, средствами связи и комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, модернизированные Ту-160 получают улучшенные двигатели НК-32 второй серии. О характеристиках обновлённой силовой установки известно немного, но, по официальным данным, она увеличивает дальность полёта более чем на 1 тыс. км.

Производство обновлённых агрегатов развёрнуто на «ОДК-Кузнецов» (Самара). В октябре руководство предприятия отчиталось о завершении модернизации мощностей, что позволит нарастить объёмы выпуска двигателей и ремоторизировать действующий парк ракетоносцев.

Возобновление производства и запуск программы модернизации изготовленных ранее Ту-160 стало разумным и закономерным решением, считает Дмитрий Дрозденко.

«Ту-160 как боевая платформа совсем не устарел. Однако время не стоит на месте. Чтобы и дальше обеспечивать высокий боевой потенциал машины, её требуется оснащать более совершенными двигателями, электроникой и вооружением», — сказал Дрозденко.

Такого же мнения придерживается и Алексей Леонков. Собеседник RT заявил, что благодаря новейшему комплексу РЭБ усовершенствованный «Белый лебедь» стал более защищённым самолётом. Помимо этого, в оборудование машины российские специалисты широко интегрировали цифровые технологии, что существенно повысило степень автоматизации процессов управления.

«Эти самолёты в перспективе заменят устаревающие Ту-95 и Ту-160 первых выпусков, когда они будут выходить из строя. Главным оружием «Белого лебедя» станут ракеты с ядерными боеголовками. Благодаря проводящейся сейчас модернизации Россия сможет нарастить мощь дальней авиации, которая, я напомню, является воздушным компонентом нашей ядерной триады», — резюмировал Леонков.